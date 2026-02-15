大年初四迎財神必做「扔窮」 拜拜時間、供品、習俗全攻略

農曆大年初四是民間迎財神的重要日子。（資料照，記者劉信德攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年2月20日為農曆大年初四，是民間迎財神的重要日子。不少人會準備供品祭拜，希望新的一年財源廣進。不過命理專家提醒，迎財神除了拜對時間，更要避開禁忌，否則可能「白拜一場」。

以下整理初四迎財神禁忌清單，一次看懂。

初四迎財神禁忌1：拜錯時間

俗話說「送神早、接神晚」。

✔ 住家建議酉時至亥時

✔ 商家初五子時開市迎財神

太早祭拜，象徵神明尚未返回人間，容易錯失良機。

初四迎財神禁忌2：供品隨便準備

迎財神供品象徵財氣。

避免：

✔ 空桌無供品

✔ 金紙種類錯誤

✔ 供品不完整

建議準備：

✔ 四色金與五路財神金

✔ 甜食（象徵甜甜蜜蜜）

✔ 三牲或吉祥水果

命理專家提醒，迎財神除了拜對時間，更要避開禁忌。（資料照，記者吳俊峰攝）

初四迎財神禁忌3：家中雜亂不整理

財神喜潔淨環境。

若家中：

✔ 垃圾堆積

✔ 地板凌亂

✔ 廚房油膩

象徵財氣受阻。迎財神前應簡單打掃。

初四迎財神禁忌4：忘記「扔窮」

很多人只顧迎財神，卻忘了「扔窮」。

做法包括：

✔ 整理年貨

✔ 打掃家中

✔ 將垃圾掃出門外

象徵把窮氣掃出家門，財神才會進門。

初四迎財神禁忌5：拜拜心不誠

命理師指出，迎財神重點在「誠心」。

拜拜時：

✔ 不可嬉鬧

✔ 不宜爭吵

✔ 祭拜時專心祈福

誠心迎財，勝過形式鋪張。

初四迎財神禁忌6：情緒低落或口出惡言

過年期間講吉祥話，避免：

✔ 抱怨

✔ 詛咒

✔ 負面言語

傳統認為，言語也會影響運勢。

初四迎財神重點總整理

✔ 拜對時間

✔ 準備正確供品

✔ 先整理環境

✔ 記得扔窮

✔ 誠心祭拜

避開迎財神禁忌，新的一年財運才不會「漏財」。

民俗說法，僅供參考

