大年初四迎財神必做「扔窮」 拜拜時間、供品、習俗全攻略
農曆大年初四是民間迎財神的重要日子。（資料照，記者劉信德攝）
〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年2月20日為農曆大年初四，是民間迎財神的重要日子。不少人會準備供品祭拜，希望新的一年財源廣進。不過命理專家提醒，迎財神除了拜對時間，更要避開禁忌，否則可能「白拜一場」。
以下整理初四迎財神禁忌清單，一次看懂。
初四迎財神禁忌1：拜錯時間
俗話說「送神早、接神晚」。
請繼續往下閱讀...
✔ 住家建議酉時至亥時
✔ 商家初五子時開市迎財神
太早祭拜，象徵神明尚未返回人間，容易錯失良機。
初四迎財神禁忌2：供品隨便準備
迎財神供品象徵財氣。
避免：
✔ 空桌無供品
✔ 金紙種類錯誤
✔ 供品不完整
建議準備：
✔ 四色金與五路財神金
✔ 甜食（象徵甜甜蜜蜜）
✔ 三牲或吉祥水果
命理專家提醒，迎財神除了拜對時間，更要避開禁忌。（資料照，記者吳俊峰攝）
初四迎財神禁忌3：家中雜亂不整理
財神喜潔淨環境。
若家中：
✔ 垃圾堆積
✔ 地板凌亂
✔ 廚房油膩
象徵財氣受阻。迎財神前應簡單打掃。
初四迎財神禁忌4：忘記「扔窮」
很多人只顧迎財神，卻忘了「扔窮」。
做法包括：
✔ 整理年貨
✔ 打掃家中
✔ 將垃圾掃出門外
象徵把窮氣掃出家門，財神才會進門。
初四迎財神禁忌5：拜拜心不誠
命理師指出，迎財神重點在「誠心」。
拜拜時：
✔ 不可嬉鬧
✔ 不宜爭吵
✔ 祭拜時專心祈福
誠心迎財，勝過形式鋪張。
初四迎財神禁忌6：情緒低落或口出惡言
過年期間講吉祥話，避免：
✔ 抱怨
✔ 詛咒
✔ 負面言語
傳統認為，言語也會影響運勢。
初四迎財神重點總整理
✔ 拜對時間
✔ 準備正確供品
✔ 先整理環境
✔ 記得扔窮
✔ 誠心祭拜
避開迎財神禁忌，新的一年財運才不會「漏財」。
民俗說法，僅供參考