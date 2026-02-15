擁擠還是故意貼身？ 梁以辰忍無可忍當場翻臉

「狼人殺女神」梁以辰分享自己搭車遇到陌生男子不斷貼身靠近的經驗。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕在綜藝節目《娛樂百分百》狼人殺單元表現亮眼、因此名氣大開的女星梁以辰，被封為「狼人殺女神」。昨（14日）她分享自己在客運上遭陌生男子貼身碰觸的經歷，忍不住爆氣開嗆，直呼「一肚子火」。

陌生男子搭車不斷擠到梁以辰，甚至頻頻觸碰到她的手肘。（資料照，記者胡舜翔攝）

梁以辰透露，上車後她坐在靠窗的位置，一名陌生男子坐在她身旁。該男子手腳伸展得開，像坐在自家沙發上，還從口袋裡拿出手機時直接碰到她的身體。她只好將身子往窗邊挪動，幾乎把自己擠壓到極限，但男子滑手機時，手肘仍時不時碰到她。

忍耐許久的她終於大動肝火，轉身直言：「先生！你一直碰到我欸！你可不可以坐過去一點啊！」男子當場愣住，才把身體往旁邊挪開。

梁以辰呼籲無論男女要學會勇敢為自己發聲。（翻攝自臉書）



這起事件也讓梁以辰想起自己從小到大曾遇過不少騷擾，小時候當下常嚇得腦袋一片空白，如今則學會勇敢為自己發聲。她呼籲，若被陌生人觸碰感到不適，嚇阻對方的同時，手上可準備防身用品或辣椒水，才能保護好自己。

