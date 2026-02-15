自由電子報
娛樂 最新消息

擁擠還是故意貼身？ 梁以辰忍無可忍當場翻臉

「狼人殺女神」梁以辰分享自己搭車遇到陌生男子不斷貼身靠近的經驗。（資料照，記者潘少棠攝）「狼人殺女神」梁以辰分享自己搭車遇到陌生男子不斷貼身靠近的經驗。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕在綜藝節目《娛樂百分百》狼人殺單元表現亮眼、因此名氣大開的女星梁以辰，被封為「狼人殺女神」。昨（14日）她分享自己在客運上遭陌生男子貼身碰觸的經歷，忍不住爆氣開嗆，直呼「一肚子火」。

陌生男子搭車不斷擠到梁以辰，甚至頻頻觸碰到她的手肘。（資料照，記者胡舜翔攝）陌生男子搭車不斷擠到梁以辰，甚至頻頻觸碰到她的手肘。（資料照，記者胡舜翔攝）

梁以辰透露，上車後她坐在靠窗的位置，一名陌生男子坐在她身旁。該男子手腳伸展得開，像坐在自家沙發上，還從口袋裡拿出手機時直接碰到她的身體。她只好將身子往窗邊挪動，幾乎把自己擠壓到極限，但男子滑手機時，手肘仍時不時碰到她。

忍耐許久的她終於大動肝火，轉身直言：「先生！你一直碰到我欸！你可不可以坐過去一點啊！」男子當場愣住，才把身體往旁邊挪開。

擁擠還是故意貼身？ 梁以辰忍無可忍當場翻臉梁以辰呼籲無論男女要學會勇敢為自己發聲。（翻攝自臉書）

這起事件也讓梁以辰想起自己從小到大曾遇過不少騷擾，小時候當下常嚇得腦袋一片空白，如今則學會勇敢為自己發聲。她呼籲，若被陌生人觸碰感到不適，嚇阻對方的同時，手上可準備防身用品或辣椒水，才能保護好自己。

