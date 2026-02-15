自由電子報
娛樂 電視

（除夕綜藝4）日傳奇樂團FLOW熱唱《火影忍者》神曲！阿跨面聯手黃妃台饒世代強襲

日本傳奇樂團FLOW聯手icyball冰球樂團，帶來全球播放次數破億的《火影忍者疾風傳》主題曲。（文化總會提供）日本傳奇樂團FLOW聯手icyball冰球樂團，帶來全球播放次數破億的《火影忍者疾風傳》主題曲。（文化總會提供）

〔記者傅茗渝／專題報導〕文化總會主辦的《WE ARE 我們的除夕夜》今年再度打破電視節目的框架，打造了一場充滿流行感與文化質感的跨界盛會。最大的話題爆點在於日本傳奇樂團FLOW與台灣icyball冰球樂團的合體，兩組人馬現場熱血共演《火影忍者》主題曲，FLOW 更帶來多首紅遍全球的動漫神曲，瞬間變成萬人演唱會現場。

除了東洋熱血，今年的「台饒勢力」也是節目的核心靈魂。由阿跨面、政大黑音、台大嘻研等新世代饒舌歌手領軍，將街頭文化搬上除夕夜主舞台，並驚喜邀來金曲歌后黃妃進行跨界共演。這種將饒舌與台語金曲融合的創舉，不僅成功吸引了原本不看除夕特別節目的年輕人，也讓傳統節慶有了全新的當代表達方式。

徐懷鈺Yuki與京都橘高校吹奏樂部共同詮釋紅遍大街小巷的經典歌曲《怪獸》。（文化總會提供）徐懷鈺Yuki與京都橘高校吹奏樂部共同詮釋紅遍大街小巷的經典歌曲《怪獸》。（文化總會提供）

為了兼顧長輩的口味，節目特別安排了「夜總會回歸」單元，由許效舜與苗可麗這對金牌搭檔再次合體。兩人配合羅時豐、孫淑媚，以熟悉的台語綜藝對話與互動，保留了除夕夜最純粹的人情味與親切感。文總表示，今年的設計理念是「跨世代共演」，從「橘色惡魔」日本京都橘高校的管樂震撼，到4大台灣偶像團體的舞曲接力，整場節目宛如一部台灣流行文化的縮影，是今年最有藝術層次與多元包容性的除夕節目。

玉女方季惟在《WE ARE》帶來成名作、《賭俠II之上海灘賭聖》電影主題曲《怨蒼天變了心》。（文化總會提供）玉女方季惟在《WE ARE》帶來成名作、《賭俠II之上海灘賭聖》電影主題曲《怨蒼天變了心》。（文化總會提供）

【播出資訊】三立都會台、三立台灣台、公視台語台、中華電信MOD、TaiwanPlus，2026年2月16日20：00～00：00

