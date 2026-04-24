自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

丁特準備50倍補償＋巨大版金卡現身法院 結局傻眼大反轉

YouTube實況主丁特，副業為手搖店。（資料照，特‧好喝烏龍茶專賣店提供）YouTube實況主丁特，副業為手搖店。（資料照，特‧好喝烏龍茶專賣店提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬YouTuber「丁特」除了經營實況、YouTube頻道、電競戰隊Beyond Gaming，還開了手搖飲店。日前丁特在社群發文，表示自己收到法院傳票，還特別叮嚀他「開庭要帶金卡」。今（24）日他帶著金卡現身法庭，沒想到對方卻放丁特鴿子，根本沒出現。

丁特去年10月在直播中，有觀眾質疑購買聯名飲料，因店家失誤兩度未使用聯名杯，當時丁特解釋應是杯子不足或店員疏失，並表示願補償3杯任選飲品，但該粉絲仍極度不滿。

丁特因為粉絲沒拿到聯名限量杯被嗆。（翻攝自臉書）丁特因為粉絲沒拿到聯名限量杯被嗆。（翻攝自臉書）

當時粉絲要求丁特發給他「會員金卡」，丁特認為提供的補償方案已經相當合理，怒嗆對方若自認乞丐想要金卡就直說，他可以直接寄出。粉絲當下竟真的留言：特哥你好，我是乞丐，我想要金卡。丁特氣到笑出來，認真思考過後，他認為粉絲對待自家店員態度苛刻、囂張，且金卡是用來請粉絲喝飲料，並非用於無理要求，故食言未贈出。就是這樣，對方向法院提告丁特妨害名譽與詐欺。

丁特今親自前往新北地方檢察署出庭應訊，還準備了當初欠對方的50倍補償，一共50個已經絕版的「限量鐳射聯名杯」還有一張特製「巨大版特好喝金卡」。（資料照，記者王定傳攝）丁特今親自前往新北地方檢察署出庭應訊，還準備了當初欠對方的50倍補償，一共50個已經絕版的「限量鐳射聯名杯」還有一張特製「巨大版特好喝金卡」。（資料照，記者王定傳攝）

丁特今親自前往新北地方檢察署出庭應訊，為了展現和解誠意，還準備了當初欠對方的50倍補償，一共50個已經絕版的「限量鐳射聯名杯」還有一張特製「巨大版特好喝金卡」，沒想到粉絲卻no show，讓丁特覺得很遺憾。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中