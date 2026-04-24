丁特準備50倍補償＋巨大版金卡現身法院 結局傻眼大反轉

YouTube實況主丁特，副業為手搖店。（資料照，特‧好喝烏龍茶專賣店提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬YouTuber「丁特」除了經營實況、YouTube頻道、電競戰隊Beyond Gaming，還開了手搖飲店。日前丁特在社群發文，表示自己收到法院傳票，還特別叮嚀他「開庭要帶金卡」。今（24）日他帶著金卡現身法庭，沒想到對方卻放丁特鴿子，根本沒出現。

丁特去年10月在直播中，有觀眾質疑購買聯名飲料，因店家失誤兩度未使用聯名杯，當時丁特解釋應是杯子不足或店員疏失，並表示願補償3杯任選飲品，但該粉絲仍極度不滿。

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丁特因為粉絲沒拿到聯名限量杯被嗆。（翻攝自臉書）

當時粉絲要求丁特發給他「會員金卡」，丁特認為提供的補償方案已經相當合理，怒嗆對方若自認乞丐想要金卡就直說，他可以直接寄出。粉絲當下竟真的留言：特哥你好，我是乞丐，我想要金卡。丁特氣到笑出來，認真思考過後，他認為粉絲對待自家店員態度苛刻、囂張，且金卡是用來請粉絲喝飲料，並非用於無理要求，故食言未贈出。就是這樣，對方向法院提告丁特妨害名譽與詐欺。

丁特今親自前往新北地方檢察署出庭應訊，還準備了當初欠對方的50倍補償，一共50個已經絕版的「限量鐳射聯名杯」還有一張特製「巨大版特好喝金卡」。（資料照，記者王定傳攝）

丁特今親自前往新北地方檢察署出庭應訊，為了展現和解誠意，還準備了當初欠對方的50倍補償，一共50個已經絕版的「限量鐳射聯名杯」還有一張特製「巨大版特好喝金卡」，沒想到粉絲卻no show，讓丁特覺得很遺憾。

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