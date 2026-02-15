自由電子報
娛樂 最新消息

打造金曲《心太軟》 任賢齊恩師返台過年遇靈異現象急點香拜拜

小蟲（左）曾幫任賢齊寫過暢銷曲《心太軟》。（翻攝自臉書）小蟲（左）曾幫任賢齊寫過暢銷曲《心太軟》。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕得過金馬獎、金曲獎及香港電影金像獎的知名音樂創作人「小蟲」陳煥昌，曾幫任賢齊寫過《心太軟》、《任逍遙》等金曲，一直被任賢齊視為恩師。迎接春節，他也返台過年，沒想到太久沒住在家裡，竟然出現靈異現象，趕緊拿香樓上樓下拜一下，向「好兄弟」們報告一下「我回來了！」

小蟲今（15日）分享自己遇到的奇怪現象，談到：「昨晚超級不舒服，整個人地心引力不穩，吃什麼都不對勁！都想吐！以為自己感冒了，吃了感冒藥也沒什麼用⋯」接著他說：「今天起床陽光明媚，到陽台曬太陽時，突然意識到，應該感謝家裡我不在的時候『有人』在幫忙照顧！（我沒想要怪力亂神）。」

小蟲遇靈異現象，趕緊點香求平安。（翻攝自臉書）小蟲遇靈異現象，趕緊點香求平安。（翻攝自臉書）

於是小蟲有所動作，透露：「立刻起身拿起香連同糖果，整個屋子樓上樓下，每個房間的講『我回來了！感謝照顧！』很多科學無法解釋的，我相信它是存在的！」他舉例：「就好比進駐飯店，敲敲門再進去，講一聲『打擾了！讓我借住幾晚』的意思是一樣的。結果，當然身體就慢慢的感到舒服自在了，信不信由你。」

