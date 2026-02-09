59歲蔡幸娟正妹女兒美成這樣 爆紅被起底「消失社群」原因曝光

蔡幸娟曾在社群曬出與寶貝女兒的合照。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕59歲的凍齡玉女蔡幸娟淡出演藝圈超過10年，她的愛女Amanda「蛋蛋」近期在Threads爆紅，2個月就在社群暴漲8萬粉絲，沒想到Amanda的身份才被起底，突然宣布要消失在社群，讓粉絲看了紛紛直呼：「好可惜」。

Amanda在社群爆紅，被起底媽媽是蔡幸娟。（翻攝自Threads）

Amanda在Threads分享日常，她的文字充滿幽默感與自嘲風格，曾寫下「媽媽差點把我扁成畸形兒」、「媽媽說養我一隻猴子已經很累了」等發言，加上常常流露對母親教養的感恩之情，擁有大票粉絲追蹤，近來還被挖出媽媽原來是歌手蔡幸娟。

由於Amanda目前還是學生，昨天發文要離開Threads一陣子，「謝謝你們一直以來的暖心話、創意的誇獎、還有謝謝願意跟我聊天的你們」，同時自嘲在大學沒有什麼朋友。

蔡幸娟愛女Amanda宣布暫時退出社群。（翻攝自Threads）

Amanda感性表示，因為網友讓她學到很多、更懂得感恩，「但我決定先專心讀書及好好來策畫一下這次賣衣服、飾品的募款活動」，直言有一陣子不會上社群，因為自己太容易分心，看手機的時間非常長，「我如果之後又回來發文，我就是小丑，請公審我。」

