自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

59歲蔡幸娟正妹女兒美成這樣 爆紅被起底「消失社群」原因曝光

蔡幸娟曾在社群曬出與寶貝女兒的合照。（翻攝自臉書）蔡幸娟曾在社群曬出與寶貝女兒的合照。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕59歲的凍齡玉女蔡幸娟淡出演藝圈超過10年，她的愛女Amanda「蛋蛋」近期在Threads爆紅，2個月就在社群暴漲8萬粉絲，沒想到Amanda的身份才被起底，突然宣布要消失在社群，讓粉絲看了紛紛直呼：「好可惜」。

Amanda在社群爆紅，被起底媽媽是蔡幸娟。（翻攝自Threads）Amanda在社群爆紅，被起底媽媽是蔡幸娟。（翻攝自Threads）

Amanda在Threads分享日常，她的文字充滿幽默感與自嘲風格，曾寫下「媽媽差點把我扁成畸形兒」、「媽媽說養我一隻猴子已經很累了」等發言，加上常常流露對母親教養的感恩之情，擁有大票粉絲追蹤，近來還被挖出媽媽原來是歌手蔡幸娟。

由於Amanda目前還是學生，昨天發文要離開Threads一陣子，「謝謝你們一直以來的暖心話、創意的誇獎、還有謝謝願意跟我聊天的你們」，同時自嘲在大學沒有什麼朋友。

蔡幸娟愛女Amanda宣布暫時退出社群。（翻攝自Threads）蔡幸娟愛女Amanda宣布暫時退出社群。（翻攝自Threads）

Amanda感性表示，因為網友讓她學到很多、更懂得感恩，「但我決定先專心讀書及好好來策畫一下這次賣衣服、飾品的募款活動」，直言有一陣子不會上社群，因為自己太容易分心，看手機的時間非常長，「我如果之後又回來發文，我就是小丑，請公審我。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中