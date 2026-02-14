乾兄妹割頸案定讞！郁方怒轟「逼受害家屬去死」 嗆法官判太輕

郁方針對割頸案判刑11、12年定讞，痛批法官嚴重傷害所有父母的心。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕新北乾兄妹割頸案判11年、12年定讞掀怒火！2023年12月25日發生的國中校園割頸殺人案，最高法院12日駁回上訴，全案定讞，郭姓乾哥判12年、林姓乾妹判11年。對此，郁方今（14日）痛批，「這個判決簡直就是逼楊家人去死！」直指刑度過輕，質疑司法是否真正保護善良人民？

新北這起乾兄妹割頸案發生於2023年12月25日，2名未成年在國中校園持刀攻擊楊姓國三學生，造成對方傷重不治。一審依殺人罪判9年、8年，去年12月23日二審改判12年、11年，最高法院12日駁回上訴，全案以12年、11年定讞。被害人父母認為判決太輕，難以撫平喪子之痛，也質疑司法是否回應社會期待？

針對這個判11年、12年的結果，郁方也在貼文中寫下「法官的判決、楊爸爸的聲淚俱下，都讓我們對政府態度和法律保障產生巨大的人心黑洞」，並直言這個判決「嚴重傷害所有爸爸媽媽的心。」她質疑為何會輕判？強調法律存在的首要目的應是嚴懲做壞事的人，再談教化可能。

郁方也批評加害者與其父母至今未見公開道歉與悔意，態度依然囂張，直言「惡魔的青少年，長大了就是大惡魔」，呼籲2026年重新修法。隨著乾兄妹割頸案判11年、12年定讞，司法與少年刑責是否需要修正？再度成為社會焦點。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

