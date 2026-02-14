宇辰當爸倒數 認了正妹老婆：給出極大自由

〔記者陽昕翰／台北報導〕由主唱兼吉他手宇辰、鼓手柯光、吉他手牧以及貝斯手雷誰組成的EmptyORio，發行新專輯《ALL THE BEST》，主唱宇辰坦言，這張專輯是步入42歲後的生命縮影，對比以往的橫衝直撞，更像是一場「落地」的自我對話。

專輯《ALL THE BEST》不僅在音樂上減去繁瑣，也記錄了成員們從龐克少年晉升「人夫俱樂部」的心路歷程。樂團中，宇辰與貝斯手雷誰也在這兩、三年間步入婚姻，雷誰的小孩甚至剛滿周歲，宇辰也正期待新生命的到來。

EmptyORio相隔5年推出新專輯。（火氣音樂提供）

提到婚姻生活，主唱宇辰感性表示，原本以為婚姻會是束縛，沒想到太太給了他極大的自由，「有一個對的伴侶能聽我抱怨、陪我面對壓力，真的省去很多感情煩惱。」對於這種安定的陪伴，讓他在創作上不再執著複雜的技術，他笑稱：「現在的我比較追求心裡的安靜，成就感已經不再是以前那些東西了。」

對於生活的改變，宇辰也有一套自己的哲學：「會一直失去，是因為我們本來就一無所有，時間拉長了就會發現，原來那些失去的東西都無所謂。」踏入42歲，他認為改變不僅是責任、更是成長，雖然自己的時間變少了，但心境反而變得很穩，「生活雖然辛苦，但光是能照自己的樣子活著，就是一件很不容易的事。」

