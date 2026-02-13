甜蜜告白變300萬震撼彈 金馬女星當場淚崩

陳姸霏在《人生只租不賣》不只煩惱工作也煩惱感情事。（公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳姸霏在公視台語台職人輕喜劇《人生只租不賣》將迎來告白戲，卻哭到淚眼汪汪，讓黃河情緒也被牽動超「毋甘（不捨）」，他透露這次因為劇中「幸琪程軒」CP，難得被誇讚「讓人有戀愛感」，十分害羞。

《人生只租不賣》是台灣首部以「房管」為題材的台語劇集，透過租屋故事，重新定義對房屋與家的想像，本週（15日）將播出大結局，黃河在弟弟王品澔鼓勵下，決定找陳姸霏告白。

請繼續往下閱讀...

陳姸霏（左）、黃河（右）在《人生只租不賣》組CP相當有火花。（公視台語台提供）

黃河劇中坦白了與陳姸霏母親之間300萬的契約，原本想像中的甜蜜告白幻滅，陳姸霏大受打擊。黃河回憶拍攝時，陳姸霏眼神充滿了受傷和難過，自然地被牽動情緒，「尤其是姸霏的眼睛非常大，加上淚眼汪汪，像是受傷的小動物，我心中也覺得很煎熬與不捨」，陳姸霏則說：「我們壓力都非常大，因為台詞量很多，且情緒有轉折，算是我覺得數一數二困難的戲！」

陳姸霏（左）、黃河（右）在《人生只租不賣》從歡喜冤家到互相陪伴。（公視台語台提供）

《人生只租不賣》即將完結，黃河坦言首次用台語表演，還是感到些許緊張忐忑，劇集播出後，得到很多肯定回饋，才漸漸安心，特別感謝台語老師幫忙，看到本劇引起大家對居住議題的共鳴，以及對「家與人」的討論，是最感動的事情。

黃河在《人生只租不賣》的演出被稱讚「讓人有戀愛感」。（公視台語台提供）

對於劇中不少詮釋粉紅泡泡的情節，黃河也笑說獲讚「沒想到黃河這麼帥，讓人有戀愛感」的評價，讓他十分害羞。陳姸霏飾演的幸琪從放懶懶到獨當一面，有了對家的期待，觀眾一個月來跟著她又笑又淚，陳姸霏充滿感謝表示：「謝謝大家，我幸福地好好拍完了屬於自己的全台語戲劇挑戰！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法