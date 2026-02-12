BL、GL最強吸金體質！GagaOOLala破500萬會員 美國成最大金主
《逆愛》（左）、《第一次遇見花香的那刻第二季》。（GagaOOLala提供，合成圖）
〔記者鍾志均／綜合報導〕串流平台GagaOOLala主打LGBTQ+、BL、GL內容，今（12）公開2025年營運數據，足見成長速度，比戀綜牽手還要快。平台正式站上500萬註冊會員大關，全年付費訂閱用戶同比成長超過33％，BL、GL觀看數雙雙創下歷史新高。
2025年「首次訂閱人數」年成長率排行，印尼+63％、泰國+57％、馬來西亞+40％以上；有趣的是，付費會員最多的前三市場是美國、泰國和台灣，其中美國付費比例突破35%，等於全球三分之一的VIP都來自美國。
請繼續往下閱讀...
年度冠軍《逆愛》、亞軍《垂涎》雙雙突破百萬觀看時數，而在年度前十名，日本BL就佔了6席。GagaOOLala目前平台上架超過240部台灣作品，佔平台總量21%；觀看台灣作品的全球前三名分別為美國（29%）、台灣（16%）與泰國（11%）。
GagaOOLala執行長「Jay」林志杰指出，LGBTQ+、BL與GL內容是當前媒體產業中成長最快的領域，具備巨大的全球輸出潛力。隨著《烈愛對決》（Heated Rivalry）等劇集在國際市場大獲成功，Jay認為該類型將成為繼韓流與日本動漫後，下一個引發全球熱潮的文化現象。
GagaOOLala 2025年度影音排行榜完整名單：
2025年度全球BL影集年度總榜排名前三名。（GagaOOLala提供）
【GagaOOLala 2025 年度全球 BL 影集年度總榜 （前十名）】
1.《逆愛》
2.《垂涎》
3.《秘密關係》
4.《未成年》
5.《相遇驟雨中》
6.《我在學校旅行中被分到了一個糟糕的小組》
7.《醫科戀愛實習》
8.《25時，赤坂見 第2季》
9.《海洋之戀～愛之歸處～》
10.《Love in The Air－戀愛的預感－》
2025年度全球GL影集年度總榜排名前三名。（GagaOOLala提供）
【GagaOOLala 2025 年度全球 GL 內容年度總榜 （前十名）】
1.《第一次遇見花香的那刻 第2季》
2.《彩香最愛弘子前輩》
3.《追蹤者遊戲》
4.《妮波自由式》
5.《愛上無名的妳》
6.《第一次遇見花香的那刻 第2季 幕後花絮》
7.《珍愛禁果》
8.《彩香最愛弘子前輩 第2季》
9.《學姐可以愛我嗎》
10.《解鎖妳的愛》