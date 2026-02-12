BL、GL最強吸金體質！GagaOOLala破500萬會員 美國成最大金主

《逆愛》（左）、《第一次遇見花香的那刻第二季》。（GagaOOLala提供，合成圖）

〔記者鍾志均／綜合報導〕串流平台GagaOOLala主打LGBTQ+、BL、GL內容，今（12）公開2025年營運數據，足見成長速度，比戀綜牽手還要快。平台正式站上500萬註冊會員大關，全年付費訂閱用戶同比成長超過33％，BL、GL觀看數雙雙創下歷史新高。

2025年「首次訂閱人數」年成長率排行，印尼+63％、泰國+57％、馬來西亞+40％以上；有趣的是，付費會員最多的前三市場是美國、泰國和台灣，其中美國付費比例突破35%，等於全球三分之一的VIP都來自美國。

請繼續往下閱讀...

年度冠軍《逆愛》、亞軍《垂涎》雙雙突破百萬觀看時數，而在年度前十名，日本BL就佔了6席。GagaOOLala目前平台上架超過240部台灣作品，佔平台總量21%；觀看台灣作品的全球前三名分別為美國（29%）、台灣（16%）與泰國（11%）。

GagaOOLala執行長「Jay」林志杰指出，LGBTQ+、BL與GL內容是當前媒體產業中成長最快的領域，具備巨大的全球輸出潛力。隨著《烈愛對決》（Heated Rivalry）等劇集在國際市場大獲成功，Jay認為該類型將成為繼韓流與日本動漫後，下一個引發全球熱潮的文化現象。

GagaOOLala 2025年度影音排行榜完整名單：

2025年度全球BL影集年度總榜排名前三名。（GagaOOLala提供）

【GagaOOLala 2025 年度全球 BL 影集年度總榜 （前十名）】

1.《逆愛》

2.《垂涎》

3.《秘密關係》

4.《未成年》

5.《相遇驟雨中》

6.《我在學校旅行中被分到了一個糟糕的小組》

7.《醫科戀愛實習》

8.《25時，赤坂見 第2季》

9.《海洋之戀～愛之歸處～》

10.《Love in The Air－戀愛的預感－》

2025年度全球GL影集年度總榜排名前三名。（GagaOOLala提供）

【GagaOOLala 2025 年度全球 GL 內容年度總榜 （前十名）】

1.《第一次遇見花香的那刻 第2季》

2.《彩香最愛弘子前輩》

3.《追蹤者遊戲》

4.《妮波自由式》

5.《愛上無名的妳》

6.《第一次遇見花香的那刻 第2季 幕後花絮》

7.《珍愛禁果》

8.《彩香最愛弘子前輩 第2季》

9.《學姐可以愛我嗎》

10.《解鎖妳的愛》

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法