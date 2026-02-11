自由電子報
娛樂 最新消息

汪小菲因大S被誤解？ 宣明智董座兒揭他私下面

宣昶有宣布將舉辦選美大賽。（記者胡舜翔攝）宣昶有宣布將舉辦選美大賽。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕周遊、李朝永、宣昶有今現身「WANN STAGE女性影響力公益啟動」記者會，宣布將舉辦選美大賽。向來人脈廣、話也直的宣昶有直接點名要把身邊好友全拉進來參加，當然包括李進良、汪小菲私交深厚，只是汪小菲近來因前妻大S爭議頗多，宣昶有毫不在意，認為好友因此受到誤解，且他自嘲：「我爭議比他還多啦！」

談到選美比賽，宣昶有稱不少企業家好友都是贊助人，汪小菲也在其中，還說：「他一定會贊助我。」他提到今年中國市場正在大洗牌，自己和汪小菲、李進良都一起布局健康食品相關產業，彼此合作緊密。此外，他也和懷孕中的汪小菲老婆馬筱梅有合作案正在簽約中，只是細節暫時不方便公開。

宣昶有（左）邀請汪小菲和太太能一起報名選美的「鑽石夫妻」項目。（記者胡舜翔攝）宣昶有（左）邀請汪小菲和太太能一起報名選美的「鑽石夫妻」項目。（記者胡舜翔攝）

另外，他也邀請汪小菲和太太能一起報名選美的「鑽石夫妻」項目，並為汪小菲夫妻抱不平，認為台灣民眾因為大S的關係，對汪小菲有不少誤解，「小菲不是大家看到的那樣，他們兩個真的很好。」他希望透過這次選美比賽，讓汪小菲與馬筱梅站到台前，展現真實的一面。

然而汪小菲話題高，不擔憂模糊焦點？他再度替朋友擋刀，笑說：「不會啦，我爭議更多。」直言自己交朋友看人，「人對了，什麼都對」，也不太在意媒體怎麼寫，「媒體有自己的風向跟做法，我們做長久的朋友，不會被影響。」在宣昶有眼中，汪小菲就是標準北方性格，他最後也替好友下了註解：「這個人，對家庭真的很負責任。」

點圖放大body

