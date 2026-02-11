（影音）張雅琴狂電羅智強：怕下波調查你，所以很緊張？

「女戰神」張雅琴昨晚在晚間新聞討論高金素梅遭檢調搜索內幕。（翻攝自Youtube）

〔記者林南谷／台北報導〕無黨籍立委高金素梅位於台北市陽明山住家，昨（10）日上午遭檢調搜索，國民黨立委羅智強隨即在臉書發文，指控賴清德總統正在搜索高金素梅委員，台灣的民主在賴清德手上，完全不演了。

有「女戰神」封號的年代新聞台「年代晚報」當家主播張雅琴，昨晚在晚間新聞直嗆羅智強，她說：「羅智強身為民意代表，你第一個反應竟然說是民主寒冬，我就問：你怎麼知道高金素梅沒有問題？羅智強這樣說，讓我覺得很奇怪，原來我發現快篩試劑，他也有分（指羅智強），那也就是他也有可能被約談，所以他才這麼緊張發文。」

高金素梅凌晨因身體不適被請回，挽著法警的手離開北檢。（記者羅沛德攝）

張雅琴說：「現在檢調搜索都還不清楚真相，你就直接出來力挺，羅智強不怕自己翻車嗎？還是高金所犯的可能的罪，你都知情？」

民進黨團書記長陳培瑜也表示，到底是什麼樣的事件，都可以靜待司法調查，但羅智強急著出來帶風向說是政治迫害，「如果沒有犯錯，為什麼急著出來洗地、漂白？」

