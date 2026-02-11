寇世勳再發聲！要求《世紀血案》停止製作「否則將採取法律行動」

〔娛樂頻道／綜合報導〕電影《世紀血案》因改編自「林宅血案」引發授權爭議，風波持續擴大。繼昨（10）日多名演員與工作人員發出聯合聲明，宣布與製作方切割並啟動法律行動後，演員寇世勳今（11）日也發出聲明，強調自己是在製作方保證「已取得合法授權」的前提下簽約，並要求製作方立即停止本片的所有製作與宣傳行為。

《世紀血案》遭質疑未經當事人及家屬同意即進行拍攝，引發社會高度關注。昨日包含黃河、李千娜等演員及部分工作人員已發出聯合聲明，指出拍攝前未被充分告知授權爭議，並已正式與製作單位切割，同時啟動法律行動。

寇世勳今（11）日也發出聲明，要求《世紀血案》停止製作。（記者潘少棠攝）

寇世勳在聲明中指出，製作方與其簽約時，合約中已明示授權責任，自己一向重視合約精神，當初是基於製作方書面保證與專業信任才參與演出。他表示簽約時，合約中明示「甲方（製作方）保證已取得拍攝本片的合法授權」。基於對製作方「已取得合法授權」之書面保證與專業信任，不疑有他。因此若製作方未能落實此一前提，「本人絕無參與本片演出之可能。」

寇世勳並提到，自己日前已發表道歉聲明，並懇請製作方停止後續製作與傳播，如今再度嚴正表態，要求製作方立即停止本片的任何製作、宣傳、及任何形式之露出，並要求本片製作方立刻停止以任何方式使用他的肖像、姓名、聲音、表演與任何著作，「否則將依法採取法律行動。」

《世紀血案》接連遭主演群、工作人員及資深演員公開表態切割，相關爭議仍持續延燒，後續發展備受外界關注。該片製片郭木盛昨也已證實：「電影將無限期延期。」

