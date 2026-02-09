自由電子報
娛樂 電影

（世紀血案專題4）不敢演！台灣藝人的政治緊箍咒 寒蟬效應恐擴散

〔記者廖俐惠／專題報導〕原本影視圈就有「敢演政治題材」以及「不敢演」的演員，業界人士認為，身為演員其實就是把角色做好，結果今天《世紀血案》搞成這樣，搞亂業界的遊戲規則，演員對劇組的信任蕩然無存。他直言，很擔心未來會出現「寒蟬效應」，越來越多人選擇「不敢演」，長久看下來是台灣的損失。

《國際橋牌社》是近年來最著名的政治劇之一。（翻攝自國際橋牌社臉書）《國際橋牌社》是近年來最著名的政治劇之一。（翻攝自國際橋牌社臉書）

台灣、中國敏感的政治關係，導致藝人為顧忌中國市場，被逼迫要政治表態的狀態屢見不鮮。業界人士以「緊箍咒」來形容台灣藝人身上的枷鎖，「其實台灣演藝圈孩子很可憐，為了生存必須要選擇，台灣真的脫不了，沒有什麼是政治歸政治、藝術歸藝術。」業界人士認為，台灣雖然有著民主自由，但有些地方並非如此，就算再大牌的明星、外國藝人都難以避免，如今發生《世紀血案》一事，再次證明演藝圈難以與政治完全脫鉤。

說來說去，其實業界人士、媒體人們都心疼台灣難得出了好演員，卻被炎上。但他強調，這次《世紀血案》事件受到最大傷害的絕對是林義雄及其家人，不過也支持演員一定要拿出合約，向製作公司提告，「我說實在的，我鼓勵演員上法院，這是牽扯到一輩子表演生涯，提告雖然影響工作，但這個確實已經造成了傷害。」

