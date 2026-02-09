（世紀血案專題2）揭密電影劇本找真相 影射史明是兇手、他客串1場戲就出事

〔記者廖俐惠／專題報導〕《世紀血案》爭議持續延燒，本報取得網傳的電影完整劇本，最後影射史明是「林宅血案」的幕後黑手，又讓這把火燒得更旺。此外，翻開劇本一看，如今成為眾矢之的的寇世勳不過才1場戲，黃河、夏騰宏也只有5、6場，戲分根本不多。

《世紀血案》劇本在網路上瘋傳。（讀者提供）

在爭議爆發後，這份在2025年10月完稿的《世紀血案》第九稿的劇本成為業界人士爭睹的內容，總共47頁，劇本由「蘇敬軾」、「譽珅」所撰寫，與導演徐琨華在昨天聲明中寫的「劇本由出品⼈蘇敬軾先生親⾃編劇完成」並無二致。

請繼續往下閱讀...

《世紀血案》由蘇敬軾（左一）擔任編劇。（資料照）

業界人士坦言，在事件爆發後第一時間取得劇本，「我後來看完劇本，我想這個東西做出來一定會引起軒然大波，指涉性太強，意識形態太強。」

從劇本中可看出，握有最重戲分的是簡嫚書飾演的女記者「家薇」，也正如新聞稿上所說，電影將藉由女記者的視角抽絲剝繭、追查真相。由於劇情涉及美麗島事件，電影中也有「陳菊」一角，該角色也由知名演員飾演，不過戲分真的非常之少，在劇本上僅出現6次而已，加起來恐怕不到5分鐘戲分，連客串都不算，要對她繼續追殺，似乎有點太過火。其實就連李千娜、寇世勳的戲分也不算多，寇世勳飾演的汪將軍還只有1場戲，可兩人在記者會上明顯失言，被推上風口浪尖遭到撻伐也不難理解。

《世紀血案》中也有「陳菊」一角，不過戲分非常之少。（資料照）

飾演林義雄的夏騰宏以及飾演施明德的黃河，這幾天遭受的砲火也不少，業界人士為兩人叫屈，「夏騰宏的戲根本只有居家生活，那三場戲演林義雄年輕的時候帶小孩、居家溫馨場面故事。」記者實際確認劇本內容，夏騰宏有台詞的戲共有5場，大多都是描繪家庭生活，只有一場與Junior韓宜邦的戲情感較重。至於黃河總共有6場有台詞的戲，家庭戲同樣也不少，有一場站在宣傳車上為台灣發聲的戲，慷慨激昂，可能是黃河的重頭戲。

不過對於劇本的真偽以及相關爭議，記者這兩天致電給監製郭木盛，郭木盛表示暫時無法做任何回應。

相關新聞

（世紀血案專題1）殺青記者會變鴻門宴 業界曝兩大疑點：非常詭異

（世紀血案專題3）黃河太機車夏騰宏正直得傻 「台灣稀有演員」淪祭旗的生存災難

（世紀血案專題4）不敢演！台灣藝人的政治緊箍咒 寒蟬效應恐擴散

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法