《世紀血案》導演徐琨華踢皮球 點名前中國CEO蘇敬軾寫劇本

蘇敬軾曾經是中國知名企業的CEO，在退休之後改跨足電影圈。（資料照，記者陳奕全攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕電影《世紀血案》引發爭議，導演徐琨華今（8日）發出6點聲明道歉，更透露劇本全是由出品⼈、費思兔創辦人蘇敬軾親自編劇完成。蘇敬軾曾經是中國知名企業的CEO，在退休之後改跨足電影圈。

徐琨華在聲明中向林義雄一家人道歉，透露當初確實有提及要去拜訪當事⼈及家屬，結果蘇敬軾回應：「因為林義雄先⽣曾公開表⽰不願談及家⾨不幸之事，他希望在此事尊重林先⽣的意願的情況下，推進電影⼯作。」但最後選擇接下這部電影的原因，是因為劇本當中都是林義雄的正面描寫，對他的遭遇悲憤不平，因此便接受了這個說法。

請繼續往下閱讀...

另外他也指出，外界質疑他為何沒有出席記者會，是因為他根本沒受邀。不過對於相關爭議，徐琨華認為自己責無旁貸，也希望不要再怪罪演員以及相關工作人員。

至於他是警總發言人徐梅鄰孫子一事，被外界質疑是「加害者後代在傷口上灑鹽」，徐琨華表示，他成長於台灣⺠主⾃由的社會，明瞭是非與正義的價值，「然⽽，過去⾃戒嚴以來的社會傷痕⾄今尚未完全弭平，這使得我個⼈的⾝世背景跟林家⾎案這個悲劇本⾝，迄今仍存在著難以忽略的調適難度。」

他坦言，一開始有提醒出品⼈和製片⼈，「但我忽略了我的⾝份本⾝，對受害者家屬⽽⾔就是⼀種傷害，這是我思慮不周，我願意承受所有的指教，為傷痕的彌合⽽努⼒。同時，也希望⼤家不需要把焦點轉移到跟這部電影無關的我的家⼈⾝上。」徐琨華為了表示對林義雄的歉意，宣布即刻暫停參與本片的所有後製⼯作，並希望自己的行為不會壓縮往後台灣電影難得的創作⾃由與對話空間。

《世紀⾎案》的導演徐琨華。（翻攝自臉書）

●徐琨華聲明全文

關⼼林宅⾎案與電影《世紀⾎案》的社會⼤眾，⼤家好，我是《世紀⾎案》的導演徐琨華。

這些⽇⼦以來，從《世紀⾎案》殺青記者會開始，引起社交媒體與⼤衆傳媒的疑慮與爭議、造成社會資源的耗費，我作為由製作公司聘⽤的導演，有責任去回應⼤眾的疑慮，並對錯誤負起責任並道歉。以下，針對我參與這部電影⼯作的實情，以及我的理解與判斷，逐項說明。

1. 2025年8⽉，製片⼈郭⽊盛先⽣將《世紀⾎案》劇本遞給了我，劇本由出品⼈蘇敬軾先⽣親⾃編劇完成，當時正在尋找導演。郭先⽣希望我和蘇先⽣接觸討論是否承接導演⼯作。第⼀次溝通時，我曾提及當事⼈及家屬的意願問題以及相關溝通，蘇先⽣的回應是：因為林義雄先⽣曾公開表⽰不願談及家⾨不幸之事，他希望在此事尊重林先⽣的意願的情況下，推進電影⼯作。同時，我因為在其劇本中，讀到的都是對林先⽣及其家⼈⽅⽅⾯⾯的正⾯描寫，並且為其遭遇感到悲憤不平，在這情況下我便接受了這樣的說法，並接下了這個⼯作。但如今我明瞭到這個判斷是遠遠不⾜的，林先⽣與家屬的感受仍然是本片籌備當中最關鍵最重要的因素。在這⼀點上，我⾝爲導演，確有思慮不周之處，必須向林先⽣與家屬誠摯地道歉。

2. 我誠⼼希望關⼼此事的各⽅⼈⼠，不再怪罪參與這部電影的所有演員與⼯作⼈員。絕⼤部分的演員是因為我⽽參與演出，我很感激他們的參與，但我⾝爲導演沒能保護好演員與⼯作⼈員的這份信任，讓他們受到指責並不得不⾯對爭議，我深感抱歉。

3. 我成長在台灣⺠主⾃由的社會，明瞭是非與正義的價值。然⽽，過去⾃戒嚴以來的社會傷痕⾄今尚未完全弭平，這使得我個⼈的⾝世背景跟林家⾎案這個悲劇本⾝，迄今仍存在著難以忽略的調適難度。雖然⼀開始我有提醒出品⼈和製片⼈，但我忽略了我的⾝份本⾝，對受害者家屬⽽⾔就是⼀種傷害，這是我思慮不周，我願意承受所有的指教，為傷痕的彌合⽽努⼒。同時，也希望⼤家不需要把焦點轉移到跟這部電影無關的我的家⼈⾝上。

4. 我本著尊重電影是⼀個團隊分⼯及職場倫理，作為⼀名由製片⼈與製作公司雇⽤的導演，我負責把劇本影像化以外，在本片製作過程中沒有其他太多的話語權和決策權。殺青酒時的記者會我並不是刻意缺席，⽽是不知道殺青酒會之前有記者會，也沒有受邀。不久，當這部片引發公眾疑慮之時，我認為作為⼀名⼯作⼈員應該謹守分際，不應在劇組發出聲明之前發⾔，但這樣的延宕出⾯也引發社會多⽇爭議，我也深感歉意並責無旁貸。雖然這部電影並非由我發起，但當我點頭接下導演⼯作的那⼀刻，我就必須對這部作品的品質與公評負起責任。

5. 作為導演，為了表⽰對林義雄先⽣的歉意，我將即刻暫停參與本片的所有後製⼯作。

6. 最後，對於曾經給我⼯作機會、讓我得以學習成長的老師們和前輩們，我認為電影作品能讓觀眾在離開戲院後開啟討論和對話，卻疏忽了上述種種前提，這部分是我不夠成熟，希望我的⾏為不會壓縮往後台灣電影難得的創作⾃由與對話空間。

對所有關⼼此事的朋友，深深鞠躬，抱歉，給你（們）惹⿇煩了。 最後再次向林義雄先⽣和其家屬⾄上我的歉意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法