替身演員高樓重摔住院17天只付部分醫療費？《豆腐媽媽》製作單位詳列金額反駁

《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚在這場戲意外重摔。（翻攝自YouTube）

〔記者蕭方綺／台北報導〕民視《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚上月20日從高樓重摔受傷，工安意外讓人震驚，劇組也成為外界抨擊焦點。事發至今20天，蘇德揚的家屬今提到他已回到家，瘦了又憔悴許多、並發出三點聲明，認為劇組對傷者關心不夠。對此，《豆腐媽媽》製作單位萬星傳播今4點回應，強調所謂「僅支付部分醫療費」的說法，與實際情況並不相符，並說製作單位尊重家屬的感受，也理解其承受的壓力，從未迴避責任，更不希望事件演變成對立或口水戰。

萬星傳播回應表示，事件發生後，蘇德揚自桃園轉送至新北就醫，因當下未攜帶健保卡，相關自付額約近新台幣2萬元，已由製作單位先行處理，後來補上健保卡時，有退費用。此外，蘇德揚出院時之醫療費用總額為62,633元，亦由製作單位親自完成繳付，並非外界所稱的「僅支付部分醫療費」。

至於今天接獲統籌通知仍有款項未完成程序，隨即於12：41完成轉帳並全數付清，過程皆有紀錄可查。另外，目前外界所指稱的「部分醫療費」，實際上多為後續看護相關支出，製作單位說：「且金額遠高於醫療費本身。此部分因認知與溝通落差，產生誤解，並非刻意推諉或不處理。」並強調他們尊重家屬的感受，也理解其承受的壓力，從未迴避責任，更不希望事件演變成對立或口水戰，「誠如一開始的初衷，所有處理重點始終放在人本身，而非輿論攻防。」

