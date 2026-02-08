自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

替身演員高樓重摔住院17天只付部分醫療費？《豆腐媽媽》製作單位詳列金額反駁

《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚在這場戲意外重摔。（翻攝自YouTube）《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚在這場戲意外重摔。（翻攝自YouTube）

〔記者蕭方綺／台北報導〕民視《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚上月20日從高樓重摔受傷，工安意外讓人震驚，劇組也成為外界抨擊焦點。事發至今20天，蘇德揚的家屬今提到他已回到家，瘦了又憔悴許多、並發出三點聲明，認為劇組對傷者關心不夠。對此，《豆腐媽媽》製作單位萬星傳播今4點回應，強調所謂「僅支付部分醫療費」的說法，與實際情況並不相符，並說製作單位尊重家屬的感受，也理解其承受的壓力，從未迴避責任，更不希望事件演變成對立或口水戰。

萬星傳播回應表示，事件發生後，蘇德揚自桃園轉送至新北就醫，因當下未攜帶健保卡，相關自付額約近新台幣2萬元，已由製作單位先行處理，後來補上健保卡時，有退費用。此外，蘇德揚出院時之醫療費用總額為62,633元，亦由製作單位親自完成繳付，並非外界所稱的「僅支付部分醫療費」。

至於今天接獲統籌通知仍有款項未完成程序，隨即於12：41完成轉帳並全數付清，過程皆有紀錄可查。另外，目前外界所指稱的「部分醫療費」，實際上多為後續看護相關支出，製作單位說：「且金額遠高於醫療費本身。此部分因認知與溝通落差，產生誤解，並非刻意推諉或不處理。」並強調他們尊重家屬的感受，也理解其承受的壓力，從未迴避責任，更不希望事件演變成對立或口水戰，「誠如一開始的初衷，所有處理重點始終放在人本身，而非輿論攻防。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中