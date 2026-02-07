過年片單精彩無比！MyVideo加推「看電影抽樂高」

〔記者許世穎／綜合報導〕台灣大哥大MyVideo過年端出多部溫馨、刺激又適合闔家觀賞的強片，包含動作喜劇《大蟒蛇》搶先版、動畫強片《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》搶先版皆光速上架，並跟播收視開紅盤的話題韓劇《榮耀：她們的法庭》及新番動漫《葬送的芙莉連》、《咒術迴戰 死滅迴游前篇》等同部跟播，陪伴觀眾九天連假不孤單！

動作喜劇《大蟒蛇》搶先版。（台灣大哥大MyVideo提供）

此外，還有韓影話題作品《全知讀者視角》，喜愛動畫作品則有冒險新作《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》搶先版、挪威成人動畫音樂喜劇電影《取精急轉彎》。喜愛驚悚題材的觀眾，劉以豪、袁澧林與曹佑寧主演的驚悚片《山忌 黃衣小飛俠》，從感動、歡笑到緊張刺激一次滿足。

請繼續往下閱讀...

賣座韓片《全知讀者視角》。（台灣大哥大MyVideo提供）

台灣大哥大MyVideo現正推出看電影抽樂高活動，即日起至3月1日止，只要完成指定觀影條件，就有機會把人氣電影樂高組帶回家！觀眾凡購買《魔法壞女巫》二部電影套裝，即可參加《魔法壞女巫》樂高組抽獎。

《咒術迴戰 死滅迴游前篇》同部跟播。（台灣大哥大MyVideo提供）

月租用戶觀看《大白鯊》系列第1、2、3集任一部作品，就有機會抽中《大白鯊》樂高組；租借或購買《DC英雄樂高電影》，即可參加蝙蝠俠樂高組抽獎；而喜愛奇幻史詩的影迷，只要租借或購買《魔戒》系列電影，也有機會把《魔戒》樂高組收藏回家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法