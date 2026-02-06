自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

ENHYPEN成訓挺花滑隊友！飛米蘭當奧運火炬手：完成兩個夢想

ENHYPEN成訓出席記者會，力挺韓國奧運選手。（達志影像）ENHYPEN成訓出席記者會，力挺韓國奧運選手。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國男團ENHYPEN成員成訓（SUNGHOON）未與隊友一起來台出席活動的原因，是因為他近日前往米蘭參加2026冬季奧運，擔任火炬手的角色。

成訓曾經是花式滑冰培訓國手，之後成為偶像練習生，並成功在2020年出道。他在昨天（5日）出席記者會，表示：「身為花式滑冰選手時，奧運是我的第一個夢想，成為偶像是我的第二個夢想。雖然我是以其他職業的身分來到這裡，但能夠在奧運這個舞台為韓國體育發聲，我覺得很光榮。」成訓也稱，花滑對他來說是一輩子無法切割的一部分。

ENHYPEN成訓擔任東奧火炬手。（翻攝自X）ENHYPEN成訓擔任東奧火炬手。（翻攝自X）

不過成訓身為紅遍全球的韓團成員，出現在米蘭果然掀起了轟動，在20分鐘傳遞聖火的途中，許多粉絲也到了現場圍觀加油。成訓在記者會上也感謝了ENGENE（粉絲名），他先是表示能夠和大家一起參與奧運真的感到很幸福，也知道現場來了很多ENGENE，並感受到體育熱情，「雖然我是以不同職業的身分站在這裡，不過正因為過去所累積的一切，才能走到今天，我覺得今天已經完成了奧運的夢想。」

ENHYPEN成訓曾是花滑對手，現在用藝人身分支持韓國體育。（翻攝自X）ENHYPEN成訓曾是花滑對手，現在用藝人身分支持韓國體育。（翻攝自X）

此次參賽的花滑選手車俊煥、金賢謙（音譯），成訓都認識並與他們練習過，他有感而發，感覺昨天還在跟他們一起練習，「時光飛逝，他們都成為了很優秀的演員，還獲勝參加奧運，作為在身邊的旁觀者，我也覺得非常感動。以前訓練的時候，我看著你們這麼努力，我知道你們很棒，希望你們能像平時訓練一樣，獲得好成績，加油！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中