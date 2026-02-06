ENHYPEN成訓挺花滑隊友！飛米蘭當奧運火炬手：完成兩個夢想

ENHYPEN成訓出席記者會，力挺韓國奧運選手。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國男團ENHYPEN成員成訓（SUNGHOON）未與隊友一起來台出席活動的原因，是因為他近日前往米蘭參加2026冬季奧運，擔任火炬手的角色。

成訓曾經是花式滑冰培訓國手，之後成為偶像練習生，並成功在2020年出道。他在昨天（5日）出席記者會，表示：「身為花式滑冰選手時，奧運是我的第一個夢想，成為偶像是我的第二個夢想。雖然我是以其他職業的身分來到這裡，但能夠在奧運這個舞台為韓國體育發聲，我覺得很光榮。」成訓也稱，花滑對他來說是一輩子無法切割的一部分。

請繼續往下閱讀...

ENHYPEN成訓擔任東奧火炬手。（翻攝自X）

不過成訓身為紅遍全球的韓團成員，出現在米蘭果然掀起了轟動，在20分鐘傳遞聖火的途中，許多粉絲也到了現場圍觀加油。成訓在記者會上也感謝了ENGENE（粉絲名），他先是表示能夠和大家一起參與奧運真的感到很幸福，也知道現場來了很多ENGENE，並感受到體育熱情，「雖然我是以不同職業的身分站在這裡，不過正因為過去所累積的一切，才能走到今天，我覺得今天已經完成了奧運的夢想。」

ENHYPEN成訓曾是花滑對手，現在用藝人身分支持韓國體育。（翻攝自X）

此次參賽的花滑選手車俊煥、金賢謙（音譯），成訓都認識並與他們練習過，他有感而發，感覺昨天還在跟他們一起練習，「時光飛逝，他們都成為了很優秀的演員，還獲勝參加奧運，作為在身邊的旁觀者，我也覺得非常感動。以前訓練的時候，我看著你們這麼努力，我知道你們很棒，希望你們能像平時訓練一樣，獲得好成績，加油！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法