娛樂 電視

《豆腐媽媽》演員高樓墜地畫面超驚悚！金鐘戲王爆氣：沒預算就不要跳

《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚墜地瞬間影片曝光。（台北市電影戲劇業職業工會提供）《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚墜地瞬間影片曝光。（台北市電影戲劇業職業工會提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕民視八點檔《豆腐媽媽》武行演員蘇先生1月20日拍攝工地動作戲時，自高台直接墜地，從公布的影片畫面可見蘇男從大約4公尺高的高台往後仰落，地面雖鋪有海綿墊，但他碰觸海綿墊時直接被彈出去，現場雖多人保護、圍著海綿墊，但人彈出的速度太快，眾人完全來不及反應。而金鐘迷你戲劇王傅孟柏看了新聞後爆氣，怒吼：「每個人都是人生父母養的！不要再僥倖心態了！沒預算永遠不是藉口，沒預算就不要跳，跳什麼跳？」

相關新聞：（影）《豆腐媽媽》武行演員高樓墜落 未婚妻現身痛訴：急診吐了4大袋血

傅孟柏認為拍攝現場的安全很重要。（翻攝自IG）傅孟柏認為拍攝現場的安全很重要。（翻攝自IG）

他看到現場畫面影片，質疑攝影機在高台下面，「為什麼要從這麼高跳？為什麼有人有戴安全帽有人沒戴？這就是面對自己專業的態度嗎？」他質疑替身演員在空中還要確保臉沒有被拍到，「為了成就你們，把自己的安全擺第二，確保安全就是其他人的工作與責任，把替身的安全擺第一就是其他工作人員的任務，做不好就不要做了，被淘汰吧拜託⋯⋯」

傅孟柏認為拍戲現場的工傷意外是「不該發生」的。（資料照，記者陳奕全攝）傅孟柏認為拍戲現場的工傷意外是「不該發生」的。（資料照，記者陳奕全攝）

傅孟柏認為拍戲現場的工傷意外是「不該發生」的，要盡所有努力讓風險降到最低的，「而不是不斷發生、檢討、再為自己的不專業找理由。」

