娛樂 最新消息

《豆腐媽媽》演員意外爆「家屬向民視索賠600萬」 未婚妻回應曝3訴求

《豆腐媽媽》武行演員蘇德揚未婚妻Rena今現身醫院門口受訪。（記者蕭方綺攝）《豆腐媽媽》武行演員蘇德揚未婚妻Rena今現身醫院門口受訪。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕民視八點檔《豆腐媽媽》武行演員蘇德揚1月20日拍攝工地動作戲時，自高台直接墜地，家屬數度在社群平台指控民視處理態度消極；蘇先生的未婚妻Rena今現身醫院門口受訪，對於外傳家屬將對民視索賠600萬，Rena否認此事。

她向民視正式提出3點訴求，其一是民視公開道歉；其二是演藝圈好好重視工安問題，專業的替身演員／and all the actors and actresses（以及所有演員），不要忽略替身演員安危；第三點則是後續的復原和理賠的部分，請他們（民視）要主動積極，而不是都用被動拖延的態度。

她也重提2022年炎亞綸拍攝的《初擁》在苗栗「神仙谷」發生攝影師、收音助理墜谷意外事件，質疑民視拍攝現場的安全措施，提到拍攝當天有一位武行大哥，原本希望能成為拍攝現場安全人員，但劇組說不用，他們可以自己處理，「其實少了這位安全專業人員就差很多，是什麼原因？是經費不足、還是公司的決定？我希望得到民視講清楚講明白、但還是沒有，我的疑問沒有被滿足。」

