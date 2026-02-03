自由電子報
娛樂 最新消息

《星光》歌手被袁惟仁說是「爛咖」 賴銘偉當年氣噗噗衝第一

當年賴銘偉上《超級星光大道》時的畫面。（資料照）當年賴銘偉上《超級星光大道》時的畫面。（資料照）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「小胖老師」袁惟仁昨（2日）病逝台東，享年57歲，這兩天許多過去參加過《超級星光大道》的歌手紛紛發文追憶他，也感謝他過去給予的提點，其中拿下冠軍的賴銘偉，難忘小胖老師曾不客氣的對他說話，卻讓他充滿鬥志要證明給大家看。

賴銘偉談到，曾經接到袁惟仁打來的一通電話，「在電話中他語重心長跟我說了很多，從質疑、責備，再回到鼓勵、建議，一通電話聽得我面紅耳赤」。他最難忘袁惟仁跟他說的一段話：「銘偉，就算你跳八家將，他X是個爛咖，你也要努力把自己扭轉過來。」賴銘偉說：「我那時聽到這句其實很生氣，我覺得當下有人格被質疑的感受。」

過去袁惟仁擔任評審時，會以嚴格標準看待參賽者。（資料照）過去袁惟仁擔任評審時，會以嚴格標準看待參賽者。（資料照）

過去袁惟仁擔任評審時，會以嚴格標準看待參賽者，賴銘偉提到：「且在比賽時遇到小胖老師的講評都不是很客氣，我心裡想：你他X越是看不起我這樣的人，我就做給你看。」後來賴銘偉在總決賽時帶著八家將，畫上視覺系的妝唱著亂彈阿翔的《良心》，「我想給自己的舞台一個交代，最後得到了冠軍，在最後一首歌演唱《春泥》時，我很驚訝小胖老師給了我滿分5分。」

賴銘偉也領悟到：「人生中的好人，不一定都是說給你好聽話，雖然和小胖老師在那之後便無交集，但事後想起這段話，我都認為是一種激勵，病痛纏身臥病多年，您也辛苦了，祝福您，無病無痛，安詳自在。」

