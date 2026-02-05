春節5部華語劇狂洗版 肖戰、王鶴棣、邵雨薇全上榜

〔記者馮亦寧／台北報導〕農曆春節進入倒數計時，在親友團圓的時刻，難得相處的時刻，想要全家人一起沉浸在追劇的喜悅中？華語戲劇絕對是老少適宜的最佳選擇，不想再跟著甄嬛傳宮鬥，也已經先讓皇上駕崩的人，可以參考《自由時報》娛樂頻道幫忙挑好的夯劇，從療癒系職人台劇到巨星雲集的中國劇，這裡全都有，2026丙午火馬年，就看這5部人氣強檔話題劇。

范閒（張若昀 飾）進入「抱月樓」展開明查暗訪，與皇子們鬥智。（Disney+提供）

★第5名 《慶餘年》

必看點：范閑回歸整頓王朝！《慶餘年》系列再寫傳奇經典

由中國男星張若昀飾演「范閑」的《慶餘年》系列已經有不少口碑，隨著劇情不斷開展，心機搏鬥也讓人不自覺一集一集連續追下去。強勢歸來的《慶餘年》透過皇子間的鬥勇鬥智，不但有趣又燒腦，搭配華麗特效，穩坐「必追神劇」榜單之一。

王鶴棣主演的古裝懸疑探案劇《大奉打更人》。（Disney+提供）

★第4名 《大奉打更人》

必看點：帥到爆炸的王鶴棣甩偶像包袱耍寶，現代打工人奇幻穿越

新年當然要看帥哥，從新版《流星花園》的道明寺，到《蒼蘭訣》當中的月尊東方青蒼，王鶴棣都展現出演技與鋒芒。在《大奉打更人》當中王鶴棣意外穿越成為大奉王朝的「許七安」，憑著俐落身手和搞笑天賦，化身為利用現代知識與推理邏輯的斷案高手，節奏輕快，輕鬆又有趣。

2025年度爆款古裝大戲《藏海傳》由肖戰及張婧儀主演。（Disney+提供）

★第3名 《藏海傳》

必看點：肖戰神級演技爆發，從影代表作

《藏海傳》當中肖戰以神級演技化身蟄伏多年謀士，重返朝堂。融合權謀、諜鬥、復仇元素，從家族慘遭滅門，背負血海深仇作為故事起點，歷經隱忍與休息，憑藉多年苦學的營造技藝和權謀手段，逐漸揭開真相，結合家國大義情節就是爽。且這部戲的導演就是《後宮甄嬛傳》導演鄭曉龍，加上原著南派三叔親自參與編劇，強強聯手。

凶宅專賣店中「義勝房屋」工作日常，左至右李銘順、施名帥、范少勳。（Disney+提供）

★第2名 《凶宅專賣店》

必看點：范少勳變身菜鳥房仲，暖心版靈異影集

台劇《凶宅專賣店》上線立刻引起熱議。帥帥的范少勳、金鐘影帝李銘順等人同台飆演技，透過范少勳飾演的房仲「張亦澤」慢慢地走入每幢凶宅各自不同的故事，有執念、有遺憾，讓凶宅也沒那麼恐怖，甚至還帶來暖暖的救贖。

《凶宅專賣店》是原創劇本，沒有經過改編，風格題材上具備驚悚緊張感，也結合台灣傳統信仰與民俗習慣。凶宅裏頭蘊藏的從來不是怨氣，可能是不甘心被遺忘、不甘心未被他人理解，正視執念，讓人生沒有遺憾。

邵雨薇在《動物園》中飾演廣告菁英，陰錯陽差成為高雄壽山動物園的實習保育員。（Disney+提供）



★第1名 《動物園》

必看點：最療癒職人劇，邵雨薇、王柏傑睽違5年再合體

《動物園》絕對是開春最療癒台劇，2月20日（初四）首播。劇中講述工作失意的廣告總監邵雨薇，意外轉行成為動物園實習保育員，意外遇上冷酷的王柏傑進而展開一段職場與情感的碰撞。

這部戲也是邵雨薇、王柏傑兩人繼《比悲傷更悲傷的故事：影集版》後，睽違5年再度合作，劇中除了人之外，「動物」也是一大看點，為了拍這部劇，劇組還特別安排主演們接受專業飼養特訓，絕對是最有味道的職人劇。

