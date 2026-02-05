自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

破天荒！女團攤牌了 一次推出「九人九歌」完成創舉

HUR+舉辦粉絲會，為演唱會暖身。（AOA星鏈艾歐亞提供）HUR+舉辦粉絲會，為演唱會暖身。（AOA星鏈艾歐亞提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕女團HUR+一開春就火力全開，正式啟動年度野心企劃《9 of 9：ARCANA》，九位成員化身九張塔羅牌，把各自的人生故事、心境與成長全都唱進音樂裡，更宣布將於 2 月 27 日首度登上 Zepp New Taipei，舉辦九人九色專場演唱會「9 of 9：ARCANA」，消息一出引爆討論。

為了替專場暖身，HUR+日前搶先舉辦「9 of 9：ARCANA Fan Concert」作為初舞台，全場爆滿、尖叫聲不間斷，不僅首度完整曝光九首Solo單曲，也讓九位女孩提前吃下一顆「專場定心丸」。九人一字排開向全場拜早年，齊聲祝福粉絲，年味與舞台能量一次拉滿。

HUR+舉辦粉絲會，為演唱會暖身。（AOA星鏈艾歐亞提供）HUR+舉辦粉絲會，為演唱會暖身。（AOA星鏈艾歐亞提供）

HUR+由選秀節目出身，最初由利善榛、裴頡、C.Holly、連穎、巴倫月、席子淇六位成員組成女團 HUR，奠定團體基礎，之後再參與《未來少女 NEXT GIRLZ》，迎來佟凱玲、林詩雅、香蘭三位新成員加入，九人編制正式到齊。

在《9 of 9：ARCANA》企劃中， 九位成員各自推出專屬 Solo 單曲，分別為：利善榛《大約在冬季》、香蘭《可不可以別讓風吹亂我的心》、裴頡《Baby Boy》、林詩雅《Refund》、巴倫月《Broken》、席子淇《909》、C.Holly《三不娶》、佟凱玲《Black Cadillac》以及連穎《那系哩欸勁ㄟ誌－Remix》，一次端出「九人九歌」，完整攤牌本次年度企劃內容。

HUR+舉辦粉絲會，為演唱會暖身。（AOA星鏈艾歐亞提供）HUR+舉辦粉絲會，為演唱會暖身。（AOA星鏈艾歐亞提供）

九位女孩各自發歌，也被外界視為華語樂壇少見的高強度女團企劃。被問到會不會因此感到壓力，成員們異口同聲直呼「不會」，但也笑說這樣的安排反而逼著大家更認真面對自己，成為精進實力的最大動力。為了迎接暌違一年多的合體舞台與正式出舞台，九位成員早在半年前便開始運動、飲食控制，全力備戰舞台狀態。

HUR+舉辦粉絲會，為演唱會暖身。（AOA星鏈艾歐亞提供）HUR+舉辦粉絲會，為演唱會暖身。（AOA星鏈艾歐亞提供）

其中，C.Holly的《三不娶》上線後流量表現亮眼、討論度持續升溫，成為九首Solo中相當受歡迎的一首。她也為此成功瘦身10公斤；席子淇則開心分享，自己從沒想過有一天能夠擁有一首真正屬於個人的Solo作品，對這次的發歌機會感到格外珍惜。連穎也表示，希望每一位成員的歌曲都能唱出各自的風格與特色，被粉絲聽見、喜歡。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中