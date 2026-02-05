破天荒！女團攤牌了 一次推出「九人九歌」完成創舉

HUR+舉辦粉絲會，為演唱會暖身。（AOA星鏈艾歐亞提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕女團HUR+一開春就火力全開，正式啟動年度野心企劃《9 of 9：ARCANA》，九位成員化身九張塔羅牌，把各自的人生故事、心境與成長全都唱進音樂裡，更宣布將於 2 月 27 日首度登上 Zepp New Taipei，舉辦九人九色專場演唱會「9 of 9：ARCANA」，消息一出引爆討論。

為了替專場暖身，HUR+日前搶先舉辦「9 of 9：ARCANA Fan Concert」作為初舞台，全場爆滿、尖叫聲不間斷，不僅首度完整曝光九首Solo單曲，也讓九位女孩提前吃下一顆「專場定心丸」。九人一字排開向全場拜早年，齊聲祝福粉絲，年味與舞台能量一次拉滿。

HUR+由選秀節目出身，最初由利善榛、裴頡、C.Holly、連穎、巴倫月、席子淇六位成員組成女團 HUR，奠定團體基礎，之後再參與《未來少女 NEXT GIRLZ》，迎來佟凱玲、林詩雅、香蘭三位新成員加入，九人編制正式到齊。

在《9 of 9：ARCANA》企劃中， 九位成員各自推出專屬 Solo 單曲，分別為：利善榛《大約在冬季》、香蘭《可不可以別讓風吹亂我的心》、裴頡《Baby Boy》、林詩雅《Refund》、巴倫月《Broken》、席子淇《909》、C.Holly《三不娶》、佟凱玲《Black Cadillac》以及連穎《那系哩欸勁ㄟ誌－Remix》，一次端出「九人九歌」，完整攤牌本次年度企劃內容。

九位女孩各自發歌，也被外界視為華語樂壇少見的高強度女團企劃。被問到會不會因此感到壓力，成員們異口同聲直呼「不會」，但也笑說這樣的安排反而逼著大家更認真面對自己，成為精進實力的最大動力。為了迎接暌違一年多的合體舞台與正式出舞台，九位成員早在半年前便開始運動、飲食控制，全力備戰舞台狀態。

其中，C.Holly的《三不娶》上線後流量表現亮眼、討論度持續升溫，成為九首Solo中相當受歡迎的一首。她也為此成功瘦身10公斤；席子淇則開心分享，自己從沒想過有一天能夠擁有一首真正屬於個人的Solo作品，對這次的發歌機會感到格外珍惜。連穎也表示，希望每一位成員的歌曲都能唱出各自的風格與特色，被粉絲聽見、喜歡。

