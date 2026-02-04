自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

韓國最敢聊的「婚姻電影」來了 已婚觀眾集體沉默

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國影壇最近最敢聊、最讓觀眾「邊笑又感到尷尬」的話題電影，非《四人行，不行》莫屬；該片在韓國引發兩派論戰，有已婚觀眾看了沉默，單身觀眾反而狂笑不已。

單身的河正宇對婚姻保持開放態度。（采昌提供）單身的河正宇對婚姻保持開放態度。（采昌提供）

《四人行，不行》由河正宇一手包辦編、導、演的話題新作，故事靈感來自西班牙獲獎名作《隱藏的情人》，還同步引爆好萊塢搶拍潮，讓這場「四人之夜」話題值直接拉滿。

《四人行，不行》披著性喜劇外衣，實際上狠狠戳向婚姻與親密關係的敏感地帶。河正宇坦言，正是原作那股「單一空間卻不斷爆炸的情感張力」打動了他，「你以為只是聊天，下一秒卻全是人性。」

《四人行，不行》河正宇（右）與金東旭多次合作拍片，已養出良好默契。（采昌提供）《四人行，不行》河正宇（右）與金東旭多次合作拍片，已養出良好默契。（采昌提供）

事實上，好萊塢版本《The Invite》由奧莉薇亞魏爾德自導自演，搭檔塞斯羅根、潘妮洛普克魯茲、艾德華諾頓，在日舞影展首映後口碑炸裂，甚至引來A24、Netflix等平台廝殺搶片。

回到韓版，戲裡婚姻裂痕談得火辣，戲外卻出現有趣對比。四位主角中，唯一單身的正是河正宇本人；他笑說，雖然沒結婚，但「只要談過戀愛、跟異性相處過，就能懂那種卡住的感覺」，單身視角反而讓他更敢直球面對。

已婚的金東旭分享夫妻之道就是要坦誠。（采昌提供）已婚的金東旭分享夫妻之道就是要坦誠。（采昌提供）

反觀已婚兩年、今年將升格人父的金東旭，直接把角色焦慮投射到現實人生。他在片中飾演與孔曉振「冷戰到結冰」的丈夫，坦言拍完後最大的心得只有一句話：「坦誠真的最難，但也是最快的解法。」

金東旭透露，這部戲的排練量幾乎等於「五部作品加起來」，大量台詞加上情緒拉扯，逼得演員彼此必須完全信任，也讓對話層層升級，越演越狠。《四人行，不行》於2月6日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中