韓國最敢聊的「婚姻電影」來了 已婚觀眾集體沉默

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國影壇最近最敢聊、最讓觀眾「邊笑又感到尷尬」的話題電影，非《四人行，不行》莫屬；該片在韓國引發兩派論戰，有已婚觀眾看了沉默，單身觀眾反而狂笑不已。

單身的河正宇對婚姻保持開放態度。（采昌提供）

《四人行，不行》由河正宇一手包辦編、導、演的話題新作，故事靈感來自西班牙獲獎名作《隱藏的情人》，還同步引爆好萊塢搶拍潮，讓這場「四人之夜」話題值直接拉滿。

《四人行，不行》披著性喜劇外衣，實際上狠狠戳向婚姻與親密關係的敏感地帶。河正宇坦言，正是原作那股「單一空間卻不斷爆炸的情感張力」打動了他，「你以為只是聊天，下一秒卻全是人性。」

《四人行，不行》河正宇（右）與金東旭多次合作拍片，已養出良好默契。（采昌提供）

事實上，好萊塢版本《The Invite》由奧莉薇亞魏爾德自導自演，搭檔塞斯羅根、潘妮洛普克魯茲、艾德華諾頓，在日舞影展首映後口碑炸裂，甚至引來A24、Netflix等平台廝殺搶片。

回到韓版，戲裡婚姻裂痕談得火辣，戲外卻出現有趣對比。四位主角中，唯一單身的正是河正宇本人；他笑說，雖然沒結婚，但「只要談過戀愛、跟異性相處過，就能懂那種卡住的感覺」，單身視角反而讓他更敢直球面對。

已婚的金東旭分享夫妻之道就是要坦誠。（采昌提供）

反觀已婚兩年、今年將升格人父的金東旭，直接把角色焦慮投射到現實人生。他在片中飾演與孔曉振「冷戰到結冰」的丈夫，坦言拍完後最大的心得只有一句話：「坦誠真的最難，但也是最快的解法。」

金東旭透露，這部戲的排練量幾乎等於「五部作品加起來」，大量台詞加上情緒拉扯，逼得演員彼此必須完全信任，也讓對話層層升級，越演越狠。《四人行，不行》於2月6日在台上映。

