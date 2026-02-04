諷刺！金宣虎2度大紅都出事 3待播劇生死未卜

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓星金宣虎最近爆出逃稅爭議，引發輿論撻伐，他目前還有3部待播作品未播，未來是否能正常播出，仍是個未知數。

金宣虎因《海岸村恰恰恰》爆紅。（Netflix提供）

金宣虎本來因為《海岸村恰恰恰》一劇爆紅，結果2021年就被爆出前女友墮胎一事，事後連最八卦的媒體《Dispatch》都以報導為他平反，原來是前女友自己提出墮胎，且金宣虎當時也強調會負責到底，這才扭轉輿論。

金宣虎在《苦盡柑來遇見你》與IU飾演夫婦。（Netflix提供）

金宣虎（左）、高允貞演出《愛情怎麼翻譯？》在今年播出，成績也相當不錯。（Netflix提供）

金宣虎沉寂一時，近年來也漸漸回到螢光幕前，他去年在《苦盡柑來遇見你》飾演IU老公，引發關注，今年又靠著Netflix韓劇《愛情怎麼翻譯？》重新取得觀眾信任，結果現在又被爆出逃稅風波，某方面來說實在是「樂極生悲」的最佳代表，相當諷刺。

《魅惑》由秀智（左）、金宣虎主演。（Disney+提供）

金宣虎在《魅惑》中飾演畫家尹怡浩。（Disney+提供）

金宣虎只要有大熱劇推出就會出事，韓媒整理了金宣虎的待播劇，包括TVING的韓劇《Unfriend》，與秀智合作的《魅惑》將在今年年底於Disney+登場，還有繼《海岸村恰恰恰》之後，時隔5年回歸tvN的電視劇之作《在議員的保佑之下》。韓國媒體形容簡直是「私生活醜聞惡夢重現」，而不少劇迷則希望千萬別波及到這些作品，不要讓大家的心血泡湯。

