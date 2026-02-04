自由電子報
娛樂 最新消息

不只車銀優！韓星逃漏稅連環爆 金宣虎陷風波「最重恐判2年」

金宣虎近日爆出涉嫌逃漏稅疑雲。（翻攝自IG）金宣虎近日爆出涉嫌逃漏稅疑雲。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓國演藝圈近來接連爆出逃漏稅風波，從車銀優到柳演錫相繼陷入爭議，如今再添一例。男星金宣虎近日遭爆涉嫌透過「空殼公司」方式進行稅務操作，當地業界人士指出若在未完成登記情況下收取演藝結算金，恐已違反《大眾文化藝術產業發展法》，一旦指控成立最重可處2年以下有期徒刑。

車銀優本月初才被韓媒爆出涉嫌利用母親名下成立的公司進行逃漏稅，金額高達200億韓元（約4.7億元台幣），如今同屬Fantagio的金宣虎也被點名捲入類似爭議。據韓媒報導，金宣虎涉嫌透過2024年1月成立的個人公司「SH2」，收取部分演藝活動結算金，若相關收入以個人名義申報，包含地方稅在內，最高須繳納49.5%的個人所得稅；但若以法人公司收入計算，最高僅需繳納19%的法人稅，兩者之間存在明顯稅率差距，也因此引發外界質疑其稅務操作動機。

對此，Fantagio回應表示，金宣虎當初成立SH2是為了舞台劇相關活動使用，目前該公司已無實際運作，將進行註銷，不過業界人士指出該說法反而間接證實SH2缺乏實質業務內容，符合「空殼公司」特徵。此外，SH2也被揭並未完成「大眾文化藝術企劃業」的必要登記程序，卻疑似收取演藝相關結算金，已構成違反《大眾文化藝術產業發展法》的要件之一，依法最重可處2年以下有期徒刑，法律風險不容小覷。

