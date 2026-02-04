自由電子報
娛樂 最新消息

中國第一網紅戳破春晚審查流程 下場證明「真的不能說」

中國網紅「PAPI醬」姜逸磊為上海首代網紅之一。（翻攝自微博）中國網紅「PAPI醬」姜逸磊為上海首代網紅之一。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國網紅「PAPI醬」姜逸磊為上海首代網紅之一，2016年以變聲吐槽短片爆紅後被封為「2016第一網紅」，如今卻因一支內容直指春晚創作審核僵化、標準矛盾的影片，在全平台上架不到48小時「被消失」引爆激烈討論，被認為踩到敏感紅線，同時也掀起「合理批評是否還有空間」。

PAPI醬近日上傳一支諷刺春晚審查制度的短片《想像中的春晚導演組》，她在片中化身為導演組的成員，輪番拋出「不好笑，斃掉」、「地域歧視太多了，斃掉」、「太好笑了！斃掉！一點正能量都沒有」等評語，不僅模擬影片內容在層層審查下被否決的過程，更奚落中國春晚審核標準前後矛盾、時長控制不合理，以及使用大量過時網路梗。

「PAPI醬」拍片諷刺春晚審查流程，影片最終下場徹底被消失。（組合照，翻攝自微博）「PAPI醬」拍片諷刺春晚審查流程，影片最終下場徹底被消失。（組合照，翻攝自微博）

PAPI醬該影片上線後迅速引發網民們討論，但隨後竟然因不明理由「被消失」遭全平台下架處理，當地有業內人士對此透露，該支影片涉及春晚創作與審查內幕，被平台認定為「風險內容」，因此遭到強制下架，相關片段與轉載內容也一一自平台上撤除。

事件發酵後，多家網紅經紀公司要求旗下創作者避免諷刺主流文化活動或大型官方節目，此舉顯示中國創作環境的自我審查也進一步升高。網路輿論則出現兩派聲音，有部分網民認為不應片面否定春晚幕後工作者的努力；不過也有人主張應捍衛合理批評的權利，直言影片之所以被下架，恰恰證明內容「過於寫實」、「太牛了！實話不能說。」

