大S病逝滿一年！Elly、Lily罕談生離死別 淚憶姨媽教誨

Elly（右）、Lily（左）姊妹情深，（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕星二代「Elly」許曦文與妹妹「Lily」許韶恩合體登上《ELLE》2月號封面，姊妹同框話題十足，也難得敞開心房聊起家人與成長。談到去年病逝的姨媽「大S」徐熙媛，兩人語氣溫柔又堅定，表示媽媽和姨媽一路相互扶持，是她們心中「姊妹情」最好的示範，「她們從小就是我們的模範，也一直教我們，只有姊妹和家人會永遠支持你，不管你做什麼事情」。

Elly（右）眼中的妹妹Lily（左），是生命中無可取代的人。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

Elly感性分享，這段經歷讓她更懂得珍惜身邊的人，「我覺得要更懂得珍惜，不能等到真正失去才開始想念」，Lily則用自己的方式消化思念，笑說現在幾乎什麼事都會打給姊姊，「我現在都會忍不住一直打給姊姊，我甚至連在外面找不到廁所也會打給她」，還自嘲有次只是想確認對方還醒著，脫口問了句：「姊姊，你還醒著嗎？」語氣天真又黏人。

Elly痛失姨媽大S，這段經歷讓她更懂得珍惜身邊的人。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

一聊到彼此在生命中的角色，Lily罕見收起笑容，認真形容姊姊是家人、朋友、姊妹也是知己，「在不同的情況下，她會展現不同的一面」，Elly則笑著補充，在她眼中，妹妹始終如一，是生命中無可取代的存在。氣氛一轉，Lily又忍不住爆料學生時期的趣事，笑說以前寫國文報告，整篇都在誇姊姊，還被同學笑像「姊姊的小粉絲」，Elly聽了立刻害羞回擊：「我們都是彼此的小粉絲！」

Lily用自己的方式消化思念姨媽大S。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

私下相處，姊妹倆也彼此欣賞、互相拉一把。Lily崇拜姊姊的自律與專注，遇到難題第一個就想到她；Elly則看見妹妹在沒人注意時的努力，不論創作或外貌管理都對自己要求極高。她們都知道，對方的光芒，其實來自那些不被看見的地方。至於對彼此的祝福，沒有華麗詞藻，只有最真心的願望：健康、快樂，走在自己想走的路上，找到真正熱愛的事，並有勇氣走下去。

