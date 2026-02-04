自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大S病逝滿一年！Elly、Lily罕談生離死別 淚憶姨媽教誨

Elly（右）、Lily（左）姊妹情深，（《ELLE》國際中文版雜誌提供）Elly（右）、Lily（左）姊妹情深，（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕星二代「Elly」許曦文與妹妹「Lily」許韶恩合體登上《ELLE》2月號封面，姊妹同框話題十足，也難得敞開心房聊起家人與成長。談到去年病逝的姨媽「大S」徐熙媛，兩人語氣溫柔又堅定，表示媽媽和姨媽一路相互扶持，是她們心中「姊妹情」最好的示範，「她們從小就是我們的模範，也一直教我們，只有姊妹和家人會永遠支持你，不管你做什麼事情」。

Elly（右）眼中的妹妹Lily（左），是生命中無可取代的人。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）Elly（右）眼中的妹妹Lily（左），是生命中無可取代的人。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

Elly感性分享，這段經歷讓她更懂得珍惜身邊的人，「我覺得要更懂得珍惜，不能等到真正失去才開始想念」，Lily則用自己的方式消化思念，笑說現在幾乎什麼事都會打給姊姊，「我現在都會忍不住一直打給姊姊，我甚至連在外面找不到廁所也會打給她」，還自嘲有次只是想確認對方還醒著，脫口問了句：「姊姊，你還醒著嗎？」語氣天真又黏人。

Elly痛失姨媽大S，這段經歷讓她更懂得珍惜身邊的人。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）Elly痛失姨媽大S，這段經歷讓她更懂得珍惜身邊的人。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

一聊到彼此在生命中的角色，Lily罕見收起笑容，認真形容姊姊是家人、朋友、姊妹也是知己，「在不同的情況下，她會展現不同的一面」，Elly則笑著補充，在她眼中，妹妹始終如一，是生命中無可取代的存在。氣氛一轉，Lily又忍不住爆料學生時期的趣事，笑說以前寫國文報告，整篇都在誇姊姊，還被同學笑像「姊姊的小粉絲」，Elly聽了立刻害羞回擊：「我們都是彼此的小粉絲！」

Lily用自己的方式消化思念姨媽大S。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）Lily用自己的方式消化思念姨媽大S。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

私下相處，姊妹倆也彼此欣賞、互相拉一把。Lily崇拜姊姊的自律與專注，遇到難題第一個就想到她；Elly則看見妹妹在沒人注意時的努力，不論創作或外貌管理都對自己要求極高。她們都知道，對方的光芒，其實來自那些不被看見的地方。至於對彼此的祝福，沒有華麗詞藻，只有最真心的願望：健康、快樂，走在自己想走的路上，找到真正熱愛的事，並有勇氣走下去。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中