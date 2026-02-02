自由電子報
娛樂 最新消息

韓女星遭家暴、姊姊突離世！痛苦自爆：我與死亡共存

李瀧是韓國斜槓才女，獲獎無數。（邊走邊聽有限公司提供）李瀧是韓國斜槓才女，獲獎無數。（邊走邊聽有限公司提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕 韓國樂壇「斜槓才女」李瀧推出新書《我是這樣走到這裡 I Have Lived a Life》，自曝長期與「死亡共存」的生命陰影，把歷經人生低谷與自我修復的歷程化為文字，誠實分享走到此刻的自己的同時，並以此當作一封自我介紹信，讓台灣粉絲不只聽見她的音樂，也真正認識音樂之外的李瀧。

韓國獨立音樂人李瀧（Lang Lee）近期將攜新書《我是這樣走到這裡 I Have Lived a Life》來台宣傳，她身兼歌手、作家、漫畫家、導演等多重身分，並憑藉著出色的創作才華活躍於各藝術領域，其中在音樂部份不僅近年接連在「韓國大眾音樂獎」及「首爾歌謠大賞」（SeoulMusic Awards, SMA）大放異彩拿下重要獎項，其創作及才華更廣受韓國及台灣音樂圈好評。

李瀧成為鄭宜農旗下藝人。（邊走邊聽有限公司提供）李瀧成為鄭宜農旗下藝人。（邊走邊聽有限公司提供）

近年不但頻繁地受邀來台辦巡迴及參加音樂節演出，還曾擔任金音獎的評審及演出嘉賓，更因此與金曲歌后鄭宜農結緣合作而成為她旗下公司「邊走邊聽」的首位韓籍藝人。此外，身為漫畫家及作家身分的李瀧也在台日韓各地逐漸累積高聲量，從2012年出道以來出版多本漫畫及散文集地她憑藉著誠懇而犀利的筆觸深受粉絲喜愛與支持，也讓作品揚名海外並接連在台灣、日本發行；此次帶著新書來台，李瀧期待透過文字與音樂，與台灣讀者與樂迷展開更深層的交流與對話。

這本《我是這樣走到這裡 I Have Lived a Life》是李瀧首部以自身生命經驗為核心的書寫作品，透過自身坦率、尖銳且高度個人化的筆觸，把多年來對於原生家庭創傷書寫，從自我、母親乃至於家族的女性與家族關係錯綜復雜的關係梳理，刻劃出韓國社會女性的困境與現實問題的同時，更秉持過往長久以來在音樂及書寫上所堅持的風格，把濃烈的生命經驗轉化為具有公眾意識的文本，讓每個篇幅的個人故事不止於療傷，更進而讓讀者產生共鳴。

值得一提的是，書中特別首次披露自身在成長過程中歷經家暴、精神疾病與結構性失序的家庭經驗，把姊姊離世、身體創傷、精神解離與長期與「死亡共存」的生命狀態都書寫進書中，拒絕將痛苦浪漫化、也不為傷痛尋求和解的李瀧透過赤裸卻不煽情的文字，試圖為那些長期無法被說出的經驗，找到屬於自己辨識情緒和痛苦的方式。李瀧期盼透過這本書與大家分享生命經驗的同時，也希望讓台灣讀者更了解自己，「希望大家能一直關注我未來生活下去的樣子。」

李瀧。（邊走邊聽有限公司提供）李瀧。（邊走邊聽有限公司提供）

提及新書創作始末，李瀧透露其實早從2019年就開始計畫寫書，「因為我的媽媽和姊姊都是喜歡寫作的人，當初只是單純想透過家族中女性的聲音，來記錄家族的歷史。」原本都在構思階段的她在2021年收到日本文藝雜誌以「母親」為主題的稿約，讓她靈機一動決定變身為「記者」採訪母親，根據採訪母親的內容，寫了一篇名為《母親與女兒們的瘋女人歷史》的短篇稿件，沒想到隔年發表後獲得熱烈迴響，日本出版社還提議以單行本發行，讓她開始漫長的寫書之路。

前後耗時四年創作的她回憶過程，坦言「每寫一個章節都感到非常痛苦」，她表示：「因為必須挖出最痛苦的回憶，還得歷經消化、整合，每一步都很艱辛。」她特別感謝身邊的編輯陪伴，「他們就像我的陪跑夥伴，每一兩個月都會進行一次線上對話，一聊就是好幾個小時，與其說是在討論要寫什麼，更像是朋友間的訴苦，多虧了他們一直耐心鼓勵，我才能堅持寫下去。」

李瀧推出新書《我是這樣走到這裡 I Have Lived a Life》。（邊走邊聽有限公司提供）李瀧推出新書《我是這樣走到這裡 I Have Lived a Life》。（邊走邊聽有限公司提供）

《我是這樣走到這裡 I Have Lived a Life》台灣獨佔版將於2/2正式上架，內容上更特別收錄李瀧寫真、0至39歲生命年表，以及母親歷時七個月、試圖與李瀧和解的親筆回應書信，以「多重敘事視角」呈現，成為一場別具意義的對話。近期李瀧將帶著新書來到台灣做一系列的宣傳，特別將於2月4日在誠品松菸、2月6日在高雄承風書店，以及2月7日於台北國際展地讀字公民C728公民發財車講座區分別舉辦三場新書分享會。有興趣的朋友歡迎搜尋李瀧的IG社群平台，參考活動最新訊息。

