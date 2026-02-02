圈內大咖冒雨集結！現場響起《姊妹情深》 言承旭、周渝民現身引鼻酸

〔記者傅茗渝／台北報導〕「大S」徐熙媛離世至今屆滿一週年，今（2）日下午2點，由老公具俊曄為其親自設計的紀念雕像於金寶山正式揭幕。儘管現場陰雨連綿，但大S生前的極佳人緣，讓整場儀式宛如一場溫暖的聚會，演藝圈眾多大咖好友皆頂著風雨齊聚，在《姊妹情深》的歌聲中陪她優雅轉身。

大S紀念碑在風雨中揭幕，S家眾親友相伴在旁（記者潘少棠攝）

S媽親切地揮手致意並雙手合十。（記者潘少棠攝）

儀式開始前，具俊曄身穿一襲駝色長版大衣、神情肅穆，全程緊緊挽著S媽的手步入會場，身形明顯消瘦的他，眼中盡是對愛妻的不捨。S媽途中曾一度離開會場休息，稍早回到現場時，面對媒體關心狀態，她親切地揮手致意並雙手合十，低調表示：「很好、很好，謝謝關心。」隨後在工作人員護送下回到會場準備儀式。

俊曄當年的酷龍搭檔姜元來今日也特地來台。（記者潘少棠攝）

楊丞琳、羅志祥都現身大S紀念碑揭幕。（記者潘少棠攝）

大S紀念碑揭幕，背景音樂《姊妹情深》催淚，言承旭、周渝民都來了。（記者潘少棠攝）

現場迴盪著大小S當年的合唱曲《姊妹情深》，這首由大S親自填詞、王治平作曲的作品，歌詞充滿姊妹間的深情。在感性的歌聲中，小S與老公許雅鈞哀戚現身，而黑范夫婦、蔡康永、吳佩慈、楊丞琳、羅志祥、陶晶瑩、賈永婕、王偉忠、許茹芸夫婦等人到場外，曾與大S有過深厚交情的言承旭、周渝民以及演藝圈大姊大邱瓈寬也低調現身。甚至具俊曄當年的「酷龍」搭檔姜元來也跨海來台，令人驚訝的是昔宣布分手的王柏傑與謝欣穎也一同現身。

昔宣布分手的王柏傑與謝欣穎也一同現身。（記者潘少棠攝）

