12生肖4月19～25日週運出爐 兔、蛇、狗「上上籤」財運開

屬於12生肖的週運籤詩出爐，生肖兔、蛇、狗喜得上上籤。（資料照，記者王姝琇攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕12生肖注意！民俗粉絲專頁《興趣使然的解籤師》分享4月19至25日12生肖運勢，基本而言大部分生肖都過得平安順遂，生肖兔、蛇、狗是最幸運的「上上籤」有利財運、姻緣；生肖龍則抽到「下下籤」建議宜守不宜攻。

✦鼠：小吉

籤詩：佛前發誓無異心，且看前途得好音；此物原來本是鐵，也能變化得成金。

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批：誠心堅持，點鐵成金。月底前整理年度目標，分階段執行，避免一次承擔過多專案。

✦牛：中平

籤詩：富貴由命天註定，心高必然誤君期；不然且回依舊路，雲開月出自分明。

批：順其自然，莫強求。本週宜減少不必要的社交應酬，專注完成手頭工作即可。

✦虎：中平

籤詩：風恬浪靜可行船，恰是中秋月一輪；凡事不須多憂慮，福祿自有慶家門。

批：風平浪靜，家宅平安。重要會議前先確認與會者立場，避免臨時提出未經討論的方案。

✦兔：上上

籤詩：太公家業八十成，月出光輝四海明；命內自然逢大吉，茅屋中間百事亨。

批：厚積薄發，終見成果。本週適合整理過往資料，從中能發現被忽略的財運爆發點。

✦龍：下下

籤詩：花開結子一半枯，可惜今年汝虛度；漸漸日落西山去，勸君不用向前途。

批：時運未濟，宜守不宜攻。本週避免新客戶開發，專注服務既有客戶，維持基本業績。

✦蛇：上上

籤詩：有心作福莫遲疑，求名清吉正當時；此事必定成會合，財寶自然喜相隨。

批：把握良機，心想事成。本週可將醞釀已久的想法具體化，寫成企劃書或清單，且有機會變現。

✦馬：中平

籤詩：欲去長江水闊茫，前途未遂運未通；如今絲綸常在手，只恐魚水不相逢。

批：時機未至，莫強求。求職者可先整理作品集或履歷，正式投遞建議延至5月。

✦羊：小吉

籤詩：危險高山行過盡，莫嫌此路有重重；若見蘭桂漸漸發，長蛇反轉變成龍。

批：迷霧漸散，方向漸明。本週適合與信任的同事或朋友討論規劃，聽取客觀建議。

✦猴：中平

籤詩：於今莫作此當時，虎落平陽被犬欺；世間凡事何難定，千山萬水也遲疑。

批：運勢低迷，謹慎應對。重要文件寄出前務必備份，並確認收件人聯絡方式無誤。

✦雞：小吉

籤詩：客到前途多得利，君爾何故兩相疑；雖是中間逢進退，月出光輝得運時。

批：貴人相助，把握良機。本週可主動聯繫久未聯絡的前輩或客戶，可能有意外的合作機會。

✦狗：上上

籤詩：今行到手實難推，歌歌暢飲自徘徊；雞犬相聞消息近，婚姻夙世結成雙。

批：水到渠成，順勢而為。本週適合整理居家環境，尤其是書桌與文件櫃，有助思路清晰。

✦豬：中平

籤詩：福如東海壽如山，君爾何須嘆苦難；命內自然逢大吉，祈保分明得自安。

批：平安是福，莫生妄念。本週嘗試每天提早30分鐘就寢，觀察身體與情緒的變化。

《民俗說法，僅供參考》

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