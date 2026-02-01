唐治平喪母後斷聯親戚 沉潛一年吐心聲：人情冷暖看很開

〔記者李紹綾／台北報導〕唐治平2024年歷經喪母之痛、人生低潮後，幾乎消失在幕前，外界揣測不斷。沉潛近一年，他今（1日）低調舉辦粉絲見面會，罕見敞開心房，談起媽媽、家人，以及這段時間他如何一個人走過來。

唐治平沉潛近一年，今低調舉辦粉絲見面會。（記者李紹綾攝）

談到即將到來的農曆年，唐治平坦言，今年和以往很不一樣。過去只要媽媽還在，過年多少會和媽媽那邊的親戚吃年夜飯，但媽媽過世後，彼此意見分歧、互動漸冷，「媽媽出事之後，我就跟他們鮮少聯絡，所以變成也都很閒」。今年過年，他反而打算把時間留給自己與朋友，「我在台北清真寺認識很多外國朋友，非洲、歐洲、美國、東南亞都有，他們不過農曆新年，我會看看他們有什麼計畫，也有朋友找我過年一起開車去野外散散心」。

請繼續往下閱讀...

唐治平透露，接觸回教其實是母親過世之後的事，信仰讓他的生活重新找到節奏，也讓他結識一群來自不同文化背景的朋友，「因為台北清真寺各國的都有，所以我其實不太孤單」。

唐治平坦言和媽媽那邊的親戚幾乎完全斷聯。（記者李紹綾攝）

說起家人，唐治平坦言，他和媽媽那邊的親戚幾乎完全斷聯，「媽媽過世後，他們對我媽媽的事情置喙滿多的，其實也滿冷漠的」，加上媽媽本身是被收養、曾被生父棄養，這段複雜的家庭關係，讓他選擇不再往來，「有些事情我就不予置評了，也就乾脆不往來了」。

至於爸爸那邊的家人，他也很少聯絡。唐治平透露，父親其實來頭不小，「爸爸是全世界最大的魚露廠TIPAROS唐雙合第三代的二公子」，但因為個性叛逆，幾乎與家族斷聯，「只有爸爸過世、清明節掃墓時遇過他們」。未來若有機會，他希望回泰國一趟，「我想回去看看我爸爸的牌位，至少跟他老人家說一下，媽媽走了」。

唐治平直言自己本來就喜歡獨處。（記者李紹綾攝）

身邊朋友不多、親戚也幾乎沒往來，唐治平卻看得很開，他直言自己本來就喜歡獨處，「我是一個很喜歡一個人獨處的人，對我來說都還好」。媽媽過世後，也曾有人表現出「很熱心想幫忙」，但他其實並不習慣接受陌生人的援手，「當時有很多我根本不認識的人說要對我伸援手，我的個性不太喜歡接受陌生人的幫忙。我後來發現，那些人不見得有主動來跟我聯絡，有好幾位是我根本不認識的人，好像非常熱情要幫助我，但我並沒有索求他們的幫忙」，他更願意把能量留給真正知心的2、3位好友。

至於是否還想談感情，唐治平暫時沒有多想，「連工作都還沒有，談戀愛、約會也是要花錢的」，現階段仍以把生活、工作慢慢穩定下來為優先。他不覺得會孤單，「我真的滿喜歡一個人」，認為自己最快樂的時候，常常是一個人待在野外、大自然裡，看書、散步、旅行、看電影，「我很少會覺得孤單」。

