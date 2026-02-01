自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

唐治平喪母後斷聯親戚 沉潛一年吐心聲：人情冷暖看很開

〔記者李紹綾／台北報導〕唐治平2024年歷經喪母之痛、人生低潮後，幾乎消失在幕前，外界揣測不斷。沉潛近一年，他今（1日）低調舉辦粉絲見面會，罕見敞開心房，談起媽媽、家人，以及這段時間他如何一個人走過來。

唐治平沉潛近一年，今低調舉辦粉絲見面會。（記者李紹綾攝）唐治平沉潛近一年，今低調舉辦粉絲見面會。（記者李紹綾攝）

談到即將到來的農曆年，唐治平坦言，今年和以往很不一樣。過去只要媽媽還在，過年多少會和媽媽那邊的親戚吃年夜飯，但媽媽過世後，彼此意見分歧、互動漸冷，「媽媽出事之後，我就跟他們鮮少聯絡，所以變成也都很閒」。今年過年，他反而打算把時間留給自己與朋友，「我在台北清真寺認識很多外國朋友，非洲、歐洲、美國、東南亞都有，他們不過農曆新年，我會看看他們有什麼計畫，也有朋友找我過年一起開車去野外散散心」。

唐治平透露，接觸回教其實是母親過世之後的事，信仰讓他的生活重新找到節奏，也讓他結識一群來自不同文化背景的朋友，「因為台北清真寺各國的都有，所以我其實不太孤單」。

唐治平坦言和媽媽那邊的親戚幾乎完全斷聯。（記者李紹綾攝）唐治平坦言和媽媽那邊的親戚幾乎完全斷聯。（記者李紹綾攝）

說起家人，唐治平坦言，他和媽媽那邊的親戚幾乎完全斷聯，「媽媽過世後，他們對我媽媽的事情置喙滿多的，其實也滿冷漠的」，加上媽媽本身是被收養、曾被生父棄養，這段複雜的家庭關係，讓他選擇不再往來，「有些事情我就不予置評了，也就乾脆不往來了」。

至於爸爸那邊的家人，他也很少聯絡。唐治平透露，父親其實來頭不小，「爸爸是全世界最大的魚露廠TIPAROS唐雙合第三代的二公子」，但因為個性叛逆，幾乎與家族斷聯，「只有爸爸過世、清明節掃墓時遇過他們」。未來若有機會，他希望回泰國一趟，「我想回去看看我爸爸的牌位，至少跟他老人家說一下，媽媽走了」。

唐治平直言自己本來就喜歡獨處。（記者李紹綾攝）唐治平直言自己本來就喜歡獨處。（記者李紹綾攝）

身邊朋友不多、親戚也幾乎沒往來，唐治平卻看得很開，他直言自己本來就喜歡獨處，「我是一個很喜歡一個人獨處的人，對我來說都還好」。媽媽過世後，也曾有人表現出「很熱心想幫忙」，但他其實並不習慣接受陌生人的援手，「當時有很多我根本不認識的人說要對我伸援手，我的個性不太喜歡接受陌生人的幫忙。我後來發現，那些人不見得有主動來跟我聯絡，有好幾位是我根本不認識的人，好像非常熱情要幫助我，但我並沒有索求他們的幫忙」，他更願意把能量留給真正知心的2、3位好友。

至於是否還想談感情，唐治平暫時沒有多想，「連工作都還沒有，談戀愛、約會也是要花錢的」，現階段仍以把生活、工作慢慢穩定下來為優先。他不覺得會孤單，「我真的滿喜歡一個人」，認為自己最快樂的時候，常常是一個人待在野外、大自然裡，看書、散步、旅行、看電影，「我很少會覺得孤單」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中