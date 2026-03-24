戲劇男神破圈了！炎亞綸鬆口：一定好好照顧他

炎亞綸投入毛孩公益計畫。（記晴空鳥提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕炎亞綸3／28在高雄開唱，全力備戰的同時，也同步投入毛孩公益行動，參與「毛怪樂園透明守護計劃」，形成演唱會與公益並進的節奏。高雄演唱會也將迎來特別嘉賓李國毅同台演出，帶來雙人限定合作舞台。

炎亞綸投入毛孩公益計畫。（記晴空鳥提供）

炎亞綸最新推出的公益廣告聚焦人與動物之間的理解與責任；新歌《家庭會議》MV則透過影像描繪人與毛孩從陌生到接納的情感過程。此次與貓演員小鬍子對戲的過程也讓他印象深刻，拍攝必須配合牠的節奏進行，當牠找到安心的位置後，整體拍攝才順利推進。他也提到，在床上拍攝時將臉貼近貓咪，小鬍子沒有逃開，讓他更深刻理解動物不是被控制，而是被理解，關係從來不是馴服，而是信任。

請繼續往下閱讀...

炎亞綸備戰演唱會。（記晴空鳥提供）

高雄演唱會進入倒數，炎亞綸坦言近期生活難以完全嚴格控制飲食，笑說：「這個月剛好遇到爸爸生日壽宴，還是有喝一點小酒」，但其餘時間仍盡量調整飲食，維持體力應付高強度排練。他表示目前最重要的任務就是把體力留給練舞，持續按表操課進行運動、練唱與舞蹈訓練，希望以最佳狀態迎接演出。

炎亞綸備戰演唱會。（記晴空鳥提供）

談及演唱會內容，他也搶先透露將帶來多項驚喜。全新專輯《IKIGAI》實體專輯已經在3月23日開放預購、4月17日正式發行，今（3／24）更驚喜宣布，高雄演唱會現場將搶先開賣實體專輯，同步推出高雄限定周邊，讓歌迷提前入手、一次收藏。

至於與李國毅的合作舞台，炎亞綸表示這是兩人首次同台，雙方特別挑選過去從未曾公開演唱的歌曲。炎亞綸也透露，李國毅一再強調自己真的很少在公開場合唱歌，因此他承諾：「一定會在舞台上好好照顧他（笑）。」不過他也表示，李國毅是一位非常優秀的演員，相信他在這樣的舞台上，一定能找到最自在的位置，呈現出屬於自己的表演方式。

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法