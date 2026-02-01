自由電子報
娛樂 最新消息

嗯嗯嗯～TWS高雄開唱被邀「一起睡」 韓振嚇壞拒絕台粉

TWS首度登上高流演出，嗨翻全場粉絲。（D-SHOW提供）TWS首度登上高流演出，嗨翻全場粉絲。（D-SHOW提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國TWS近期因為「嗯嗯嗯」撒嬌舞在台灣引發討論，昨天（31日）於高雄流行音樂中心（海音館）展開世界巡迴演唱會「24／7：WITH：US」高雄站。為了拉近與高雄42（粉絲名）的距離，成員們不僅展現誠意十足的中文問候，向粉絲甜喊「漂亮」、「可愛」、「我愛你們」，引起台下42們尖叫聲不斷。

TWS的JIHOON雖然沒有出席，不過成員們仍為粉絲們帶來一個美好的夜晚。（D-SHOW提供）TWS的JIHOON雖然沒有出席，不過成員們仍為粉絲們帶來一個美好的夜晚。（D-SHOW提供）

成員JIHOON志薫因為父親過世，缺席此次演出，但SHINYU申惟、DOHOON道勳、YOUNGJAE英宰、HANJIN韓振、KYUNGMIN炅潣仍以百分之兩百的能量，帶給高雄粉絲一個充滿感動與熱情的夜晚。老么炅潣表示：「我們的表演會讓大家到回家都無法睡覺！」結果被哥哥們吐槽「睡覺很重要」，炅潣改口：「心動到可以睡覺的程度好了！」此時竟有台下粉絲大喊「一起睡」，讓唯一聽懂中文的中國籍成員韓振露出吃驚的表情，比出NO、NO的手勢，笑翻眾人。

演出由開場曲《Oh Mymy : 7s》揭開序幕，隨後接連演唱《Freestyle》、《Double Take》與爆紅出道曲《plot twist》，以充滿活力的刀群舞登場，瞬間點燃全場氣氛 。除了演唱多首代表作之外，在唱到《hey! hey!》時，還特別準備一段中文版的，作為送給高雄粉絲的驚喜禮物 。

TWS與全場粉絲互動。（D-SHOW提供）TWS與全場粉絲互動。（D-SHOW提供）

值得一提的是，YOUNGJAE更特別翻唱一段林俊傑的經典歌曲《修煉愛情》，深情又標準的發音與細膩唱功引發全場尖叫 ，成為港都限定驚喜。

整場演唱會進行中，成員們時不時為昨天生日的DOHOON說生日快樂，並且在接近演唱會尾聲時，背景音樂響起生日快樂歌，和42們一起補祝DOHOON於1月30日的生日。全場數千名粉絲同步舉起手幅應援，DOHOON又驚又喜也感動滿滿，謝謝大家的祝福，讓台下不少粉絲感動萬分。

TWS火紅燈光好震撼。（D-SHOW提供）TWS火紅燈光好震撼。（D-SHOW提供）

生日驚喜後，演唱會節奏再次拉高，TWS接連帶來多首巡演重點舞曲，其中包含近期憾動全球的代表作《OVERDRIVE》，展現團體高度整齊的舞臺表現力，與全場粉絲一起「嗯～嗯～」，咬手指跳撒嬌舞，嗨翻全場。

點圖放大body

