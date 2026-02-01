自由電子報
娛樂 電視

唐從聖《大集合》首秀「體力大爆發」刷新紀錄奪冠 胡瓜目瞪口呆

唐從聖出道二十多年，首度挑戰外景節目《綜藝大集合》錄影。（民視提供）唐從聖出道二十多年，首度挑戰外景節目《綜藝大集合》錄影。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「從從」唐從聖出道二十多年，演藝經歷豐富，沒想到日前竟是他人生首度參與外景長青節目《綜藝大集合》。來到屏東潮州城隍廟的他，本想著是來「拜拜求平安」，卻意外展現神級體能，在經典遊戲「頭好撞撞」中以不可思議的秒數奪冠，驚呆在場所有鄉親。

原本打趣說是來「拜拜」的唐從聖，一進入比賽模式，眼神立刻充滿鬥志。（民視提供）原本打趣說是來「拜拜」的唐從聖，一進入比賽模式，眼神立刻充滿鬥志。（民視提供）

節目當天來到歷史悠久的潮州城隍廟錄影，這也是唐從聖初次造訪《大集合》。面對主持人胡瓜詢問參賽動機，從從發揮幽默本色笑稱：「我是來廟裡拜拜的啦！」直言是想來感受節目的魅力並與鄉親互動。由於正逢農曆年前，胡瓜也順勢帶領眾人祈福消災，並準備了充滿年味的遊戲「祈福燒金紙」。

在進行「祈福燒金紙」遊戲前，現場發生了一段逗趣插曲。一位國標舞老師原先正與太太翩翩起舞，沒想到胡瓜一時興起竟衝上前「搶舞伴」，與男老師熱舞起來。這舉動意外點燃了現場婆婆媽媽們的熱情，眾人竟排起隊來爭相要與胡瓜共舞，讓現場錄影畫風突變，瞬間從廟口競技變成大型聯誼舞廳，胡瓜一邊應付熱情群眾一邊慌張求饒的模樣，讓全場觀眾笑到流淚。

唐從聖在「頭好撞撞」關卡中展現驚人爆發力。（民視提供）唐從聖在「頭好撞撞」關卡中展現驚人爆發力。（民視提供）

而整場節目的最高潮則出現在經典遊戲「頭好撞撞」。這場比賽競爭異常激烈，先是有南美洲選手跑出3.01秒的好成績，隨後更有一位63歲的日本阿公以2.91秒的黑馬姿態超車，正當眾人以為冠軍已定時，最後上場的唐從聖竟腎上腺素大爆發。他以驚人的爆發力連續撞破氣球，最終以不可思議的1.98秒成績刷新紀錄奪冠。

