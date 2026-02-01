自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

LiSA人氣三級跳攻蛋！四度獻唱《鬼滅之刃》：公嬤都認識我

LiSA今天出席記者會，元氣滿滿向大家打招呼。（記者王文麟攝）LiSA今天出席記者會，元氣滿滿向大家打招呼。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本歌姬LiSA為宣傳6月在小巨蛋的演唱會，來台展開一連兩天的宣傳行程，今天（1日）在台北晶華酒店舉行記者會，在現場拉開彩球，紅布條寫著來自台灣的祝福「賀十五週年，制霸小巨蛋」，讓LiSA又驚又喜，直呼嚇一大跳。

LiSA興奮拉下彩球，殊不知等一下會嚇一大跳。（記者王文麟攝）LiSA興奮拉下彩球，殊不知等一下會嚇一大跳。（記者王文麟攝）

LiSA被蹦出來的彩帶嚇到。（記者王文麟攝）LiSA被蹦出來的彩帶嚇到。（記者王文麟攝）

昨天LiSA在台北車站舉行小型見面會，吸引將近3000人朝聖。LiSA表示，本來聽說只抽選300名粉絲上台餞別，到場人數也就差不多，「沒想到進到北車發現多了10倍，嚇了一大跳。」昨天的盛況也讓LiSA更有信心，「昨天3000人答應我都會來看演唱會，所以我很期待看到小巨蛋坐滿粉絲的景象。」

LiSA被彩蛋的聲音嚇到，緊急摀住耳朵。（記者王文麟攝）LiSA被彩蛋的聲音嚇到，緊急摀住耳朵。（記者王文麟攝）

LiSA笑得十分燦爛。（記者王文麟攝）LiSA笑得十分燦爛。（記者王文麟攝）

主持人細數LiSA從2013年的河岸留言，唱到2026年終於要登上小巨蛋，LiSA有感而發，「一直想說要唱進小巨蛋，在具有重大意義的出道15年完成夢想，真的非常開心。」她認為，15年來的夢想不是靠自己一個人實現，而是與大家一起完成的。對於登上大巨蛋，LiSA認為：「說了才會實現，屆時也麻煩大家了！」

LiSA拉下彩球，紅布條寫著「賀十五週年、制霸小巨蛋」。（記者王文麟攝）LiSA拉下彩球，紅布條寫著「賀十五週年、制霸小巨蛋」。（記者王文麟攝）

這次15週年的主視覺是「草莓」，原因是草莓的日文發音與1、5很像，LiSA稱自己喜歡草莓大福，「草莓搭配什麼都好吃！」LiSA也現學現賣中文「百搭」。她表示，通常亞巡來台時都是夏天剛好吃芒果，這次希望能吃到草莓。

LiSA思考了一下。（記者王文麟攝）LiSA思考了一下。（記者王文麟攝）

LiSA之前透露，在大型演出前都會做惡夢，她表示至今還沒有克服，偶爾會夢到，「我會早上醒來，會努力回想台下看到的每張臉，好好振奮自己，想辦法排除掉（惡夢），但其實站到台上時，會發現台下都是滿滿的人，都覺得很開心。」

LiSA感謝《鬼滅之刃》讓更多人知道她。（記者王文麟攝）LiSA感謝《鬼滅之刃》讓更多人知道她。（記者王文麟攝）

去年第四度為《鬼滅之刃》獻唱主題曲，被問到這部作品對她的意義，LiSA回應：「《鬼滅之刃》讓我跟很多人相遇，當然除了一直喜歡我的人之外，還有喜歡動漫文化的人因此認識我，讓更多、更廣泛的人接觸到我。比方小朋友會跟著唱，阿公阿嬤的朋友因為這部作品認識我，讓我覺得非常開心。」

LiSA感謝台灣的祝福。（記者王文麟攝）LiSA感謝台灣的祝福。（記者王文麟攝）

LiSA去年是為《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章：猗窩座再襲》獻唱主題曲《照亮殘酷的夜晚》，她表示，這首歌在日本巡演時唱過非常多次，每一次都會越唱越投入自己的感情，「歌曲本身很長，彷彿自己看了一場電影的感覺，可能有人沒看過電影，我就不劇透了，有看過就會回想起那一幕，我自己也是。除了回想作品本身，這15年來我也經歷很多像電影的場景，回想起自己生命的場景。」

LiSA。（記者王文麟攝）LiSA。（記者王文麟攝）

LiSA在記者會上笑認「我忘了帶小抄」，後來在主持人的引導之下，說出中文：「新年快樂、恭喜發財、馬上有票！」之後，給粉絲留言：「大家好！我是LiSA我回來了！終於要實現台北小巨蛋的夢想，歡迎大家見證夢想實現的那一天。」LiSA在6月19日、20日於小巨蛋開唱，登記抽選第一階段開放時間為2月5日至8日。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中