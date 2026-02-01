自由電子報
娛樂 最新消息

最終章將「永垂不朽」？《玩命關頭11》定檔2028 唐老大PO照粉絲鼻酸了

馮迪索（左）PO出和保羅沃克《玩命關頭》第一集的劇照，感性發文。（翻攝自IG）馮迪索（左）PO出和保羅沃克《玩命關頭》第一集的劇照，感性發文。（翻攝自IG）

〔記者許世穎／綜合報導〕賣座飆速系列《玩命關頭》第11集、同時也是系列完結篇正式定檔2028年3月上映，並維持該系列「FF」取名慣例，定名為 《Fast Forever》（暫譯：《玩命關頭：永垂不朽》），「唐老大」馮迪索也於個人社群PO出和已故的保羅沃克劇照，感性發文。

馮迪索PO出和保羅首集《玩命關頭》劇照寫道：「沒有人說過這條路會很輕鬆，但這是屬於我們的路。它定義了我們，也成了我們的傳奇…而這個傳奇將永垂不朽。」

保羅2013年因意外離世，劇組曾透過特效結合他的親兄弟擔任替身完成他在《玩命關頭7》的戲份，馮迪索也多次強調，沒有保羅的完結篇「不完整」，似乎預告最終章會以某種形式讓保羅飾演的「布萊恩」和玩命家族重聚。

目前《Fast Forever》的劇情細節仍保密到家，但馮迪索曾表示自己向環球影業提了三個條件：一、把系列帶回洛杉磯，二、回歸汽車文化和街頭賽車，三、讓唐老大跟布萊恩重聚。同時也提到環球希望該片是《玩命關頭》系列的結局。

電影預計集合馮迪索、蜜雪兒羅卓葛茲、傑森史塔森等原班人馬外，在上一部飾演反派大獲好評的「水行俠」傑森摩莫亞，以及驚喜回歸的巨石強森、蓋兒加朵都有望在完結篇中現身。《Fast Forever》定檔2028年3月17日在北美上映。

點圖放大
點圖放大

