自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

木木爆喜訊！「背後男人」身分曝光 大膽揪他挑戰戀綜

木木2025豐收年！出道首次香氛聯名曝光。（Soothe 時氛提供）木木2025豐收年！出道首次香氛聯名曝光。（Soothe 時氛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕從選秀節目嶄露頭角，到如今站穩主持與戲劇圈，「木木」林葦妮的2025年過得充實，除了在《大學聲 Young Voice》展現成熟的主持台風，更二度扛下金鐘紅毯重擔。去年，她也首度跨足大銀幕演出電影《進行曲》，並與夏和熙、阿本聯手主持網綜《OMO調查局》。

木木2025出道首次香氛聯名《初光木語》。 （Soothe 時氛提供）木木2025出道首次香氛聯名《初光木語》。 （Soothe 時氛提供）

身為重度香氛愛好者，木木近日宣布解鎖新身分，首度跨界與香氛品牌「Soothe 時氛」合作推出聯名香水《初光木語》。木木透露，自己家中收藏超過20瓶香水，這次聯名從調香到包裝她都親力親為，特別堅持香氣要「低調、不張揚」，希望這款味道能像影子般安靜陪伴使用者。為了回饋粉絲，她也籌劃了《木的香氛牽線日》，預告將於2月7日前往高雄擔任一日店長。

木木推出聯名香水《初光木語》，2月7日在高雄FOCUS 13擔任一日店長。（Soothe 時氛提供）木木推出聯名香水《初光木語》，2月7日在高雄FOCUS 13擔任一日店長。（Soothe 時氛提供）

談到未來的職涯規劃，木木野心勃勃，笑稱自己最想挑戰主持「戀愛實境節目」，近距離觀察嘉賓談戀愛並與觀眾共感討論。至於未來的主持搭檔，她則大膽點名好友「寶賤」，認為兩人私下的默契若搬上銀幕，絕對會火花四射。儘管主持邀約不斷，木木仍未忘記演員初心。她坦言對戲劇演出保有高度熱情，並將其視為2026年的重要目標，希望能挑戰更多元、更有層次的角色。

木木2月7日在高雄FOCUS 13擔任一日店長。 （Soothe 時氛提供）木木2月7日在高雄FOCUS 13擔任一日店長。 （Soothe 時氛提供）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中