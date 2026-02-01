自由電子報
娛樂 最新消息

阿信不信邪？連摔兩次被罵翻的粉紅外套又上身 蕭秉治快跑離場

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天昨（31日）晚在馬來西亞武吉加里爾國家體育場舉辦「回到那一天」25週年巡迴演唱會，師弟蕭秉治兩度登台，除了擔任開場嘉賓，五月天又請他留下來繼續當中場嘉賓，和五月天合唱《外人》。

五月天阿信（右）和蕭秉治合唱，身上又穿起粉紅色外套。（相信音樂提供）五月天阿信（右）和蕭秉治合唱，身上又穿起粉紅色外套。（相信音樂提供）

蕭秉治開場時演唱《難哄》插曲《想悄悄住進你的靈魂》，另外也演唱《勝利人生》，而在和阿信合唱《外人》時，阿信身上竟換上之前他和「F3」一起舉辦「F✦FOREVER恆星之城」巡演時，兩度重摔時身上穿的粉紅色長外套，當時在某一場他還作勢把粉紅外套丟到地上，沒想到阿信就是不信邪，這次又穿起這套被粉絲罵翻的粉紅外套。

除了和五月天合唱，蕭秉治7月4日也將再次來到馬來西亞Zepp Kuala Lumpur舉辦「活著」演唱會，阿信說還想一起合唱更多金曲，像是蕭秉治的經典歌曲《我還是愛著你》、《射手》等，全場歌迷聽了興奮尖叫，也讓蕭秉治又驚又喜，每次他跟師兄合唱都緊張不已，因此昨晚演唱結束他迅速跑下台，阿信笑虧蕭秉治：「他是所有來賓下台跑最快的。」逗笑歌迷。

五月天大馬開唱，透過環場巴士與歌迷近距離互動。（相信音樂提供）五月天大馬開唱，透過環場巴士與歌迷近距離互動。（相信音樂提供）

另外點歌時，阿信還是穿著粉紅色外套，他說：「我看是衣服問題，還是我的問題，上次我收集了言承旭、吳建豪、周渝民3人的吻，如果今天演唱會順利結束，我想要現場每個人一人一個吻。」特別向現場5.5萬名歌迷索吻。

