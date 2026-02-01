自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台劇男神繳費機前「隱藏技能」停車費150元直接歸零

〔記者李紹綾／台北報導〕黃宏軒靠著《飛魚高校生》打開知名度，近年不只在《全明星運動會》拚出好成績，BL劇《關於未知的我們》也讓他人氣再衝一波。他近日在社群分享一招「省停車費隱藏技能」，意外引發大批網友共鳴，直呼根本是生活智慧王。

黃宏軒分享省停車費的小秘技。（翻攝自臉書）黃宏軒分享省停車費的小秘技。（翻攝自臉書）

影片中，黃宏軒站在停車繳費機前，車號輸入完卻沒有立刻投錢，而是默默指向機台旁的小盒子笑說：「這裡會有很多人不用的券。」接著他一張一張拿起來試，才試到第二張，原本要付的150元竟然直接歸零，讓他當場成功解鎖「停車費全免」成就。

黃宏軒分享省停車費的小秘技。（翻攝自臉書）黃宏軒分享省停車費的小秘技。（翻攝自臉書）

黃宏軒也不藏私補充，這招不只路邊停車場好用，在大賣場、百貨公司同樣適用，學起來真的能省下一筆。他更暖心呼籲：「有多的折抵券，放在箱子上就好，讓下一個人也能用到，一起打造善的循環。」

黃宏軒分享省停車費的小秘技。（翻攝自臉書）黃宏軒分享省停車費的小秘技。（翻攝自臉書）

影片曝光後，立刻釣出一票網友現身認證，留言區瞬間變成「折抵券交流大會」，有人說「我也是用不到一定會留下來」、也有人分享「曾經被路人大哥救過一次，從此也都會傳愛下去」，還有人笑稱「台灣人真的很有公德心，這默契太可愛了」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中