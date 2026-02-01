自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《我知道你很難過》收服骨灰粉 大咖歌王復工翻唱風光奪冠

〔記者陽昕翰／台北報導〕三金歌王文章推出翻唱專輯《音樂文章3》，詮釋多首華語天后經典作品，其中包括「Jolin」蔡依林的成名曲《我知道你很難過》，並奪下好事聯播網「好歌榜」冠軍。巧合的是，Jolin上月才在大巨蛋演唱會最終場演唱這首出道曲，勾起不少粉絲回憶。

三金歌王文章發行翻唱專輯。（翰森娛樂提供）三金歌王文章發行翻唱專輯。（翰森娛樂提供）

文章翻唱的《我知道你很難過》已經數位上線，再次引發樂迷關注。談到重新詮釋這首歌，文章表示心境已有轉變，「不是忘記，而是願意放過；不是不痛，而是不再喊痛。」相較於Jolin當年的情緒張力，他的版本多了沉穩與內斂。他也坦言，如今唱歌不再給自己太多壓力，只希望作品能陪伴歌迷，唱進大家心裡。

文章和導演王亞楠合作愉快。（翰森娛樂提供）文章和導演王亞楠合作愉快。（翰森娛樂提供）

為了這次的翻唱專輯，唱片公司打造三段式MV，邀來導演王亞楠執導，以「海邊的記憶與療癒」為主題，透過女主角在海岸、小鎮、燈塔與老屋之間的行走，呈現情感轉折的過程。

文章翻唱蔡依林的經典夯曲。（翰森娛樂提供）文章翻唱蔡依林的經典夯曲。（翰森娛樂提供）

而文章去年接受眼疾手術，目前持續休養，身體狀況逐漸恢復，新的一年到來，他宣布將展開2026年巡迴演唱會。台北場次也在重新安排中，他向台灣歌迷喊話，盼以更好的狀態回歸舞台。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中