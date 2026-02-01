自由電子報
娛樂 最新消息

「殺青有點空虛」！《愛情怎麼翻譯？》高允貞爆紅吐露真心話

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星高允貞以《愛情怎麼翻譯？》收服全球觀眾，她近日分享拍攝心境，意外讓不少觀眾直呼：「怎麼連戲外都這麼浪漫又真實？」

高允貞主演《愛情怎麼翻譯？》人氣一飛沖天。（Netflix提供）高允貞主演《愛情怎麼翻譯？》人氣一飛沖天。（Netflix提供）

高允貞形容，拍攝《愛情怎麼翻譯？》的那段時間，「就像同時過了一個暑假加一個寒假」，每天都在一個可以放心即興、自在發揮的現場裡，「真的有種去度假回來的感覺。」

她更笑說，編劇洪氏姊妹作家的文字就像童話，「我好像在童話世界裡住了一整年，整個氛圍都很柔軟、很溫暖。」

正因如此，殺青後的她坦言：「拍完反而有點空虛，好像從一個熱鬧又可愛的世界走出來，現實感瞬間襲來，會覺得有點冷。」她形容那種心情，就像追完一部16集的電視劇，安靜得讓人不太習慣。

高允貞因浪漫喜劇再度圈粉。（Netflix提供）高允貞因浪漫喜劇再度圈粉。（Netflix提供）

談到愛情劇的表演難度，高允貞誠實說，「愛情是幾乎每個人都可能經歷過的情感，反而更難演」，表示因為觀眾都懂，「一旦不真，就會被一眼看穿。」

由於角色設定是大明星，高允貞在劇中幾乎成了「行走的時尚型錄」，拍攝期間換了將近100套造型。她苦笑說最累的其實是造型師，「尤其出國拍戲時，帶著那些昂貴的衣服，我都會一直擔心行李會不會不見。」

至於角色一夕爆紅的設定，是否讓她有所共鳴？高允貞坦言，如果現實中真的突然像角色一樣爆紅，「我應該會很不安，甚至懷疑自己是不是只是泡沫。」認為突然得到的關注與掌聲，反而更需要努力去消化與維持。

