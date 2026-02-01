自由電子報
娛樂 最新消息

《愛情怎麼翻譯？》分身設定吵翻 高允貞認了：角色衝擊很大

高允貞在《愛情怎麼翻譯？》分飾兩角，人氣高漲。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星高允貞在韓劇《愛情怎麼翻譯？》分飾大明星「車茂熙」、分身角色「都拉美」，該設定讓劇迷意見兩極，有人一頭霧水，直呼「到底是浪漫還是精神分裂？」對此，高允貞接受韓媒專訪，坦言自己也是一路被劇本「嚇著走」。

高允貞透露，一開始只拿到前4集劇本，沒料到都拉美會「直接闖進現實世界」，成為能與男主角互動的存在，「對我來說衝擊真的很大，但壓力之外，更多是期待，這是我以前從沒嘗試過的演法。」

高允貞說：「茂熙說話永遠拐彎抹角，話裡有話；但都拉美非常直接、自由奔放，情緒來就來，演起來其實很痛快。」

她笑說，現實生活中個性比較接近都拉美，「所以演茂熙時，我得反覆拆解台詞，找出她真正想說卻不敢說的核心；但都拉美因為太誠實了，幾乎不用設防。」

高允貞在《愛情怎麼翻譯？》的分身角色「都拉美」。（翻攝自IG）

談到與周浩鎮（金宣虎角色名）的感情線，高允貞毫不掩飾觀眾心情：「我第一次看劇本時也忍不住想，『他們到底什麼時候才會在一起？』」不過認為這種曖昧反覆、一直對不到頻率的過程，正是浪漫喜劇最好玩的地方，因此拍攝時加入不少即興演出，「想把那份焦急，轉成輕快又好笑的節奏。」

至於和金宣虎的合作，她形容是「慢慢變熟，但化學反應很快」的類型，「我們沒有刻意逼自己很快變親，反而讓關係自然發酵。對每一場戲，都有一種『能不能再更有趣一點？』的共識。」

點圖放大header
點圖放大body

