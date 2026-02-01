打開2026招財轉運總開關！年終大掃除「家中5財位」要顧好

居家迎財神，「這5個財位」千萬不能輕忽。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕農曆年將至，不少人已經開始趁著假日陸續為家裡進行大掃除，風水命理達人「阿湯哥」湯鎮瑋提醒，今年迎來丙午赤馬年，馬年主變動、能量流動快，進行居家除舊布新規劃時，有些「眉角」一定要特別注意，因為一旦家裡氣場不穩定，便會直接影響整年運勢，尤其是大門、玄關、客廳、廚房和財位這5個地方，一定要打掃得乾乾淨淨，才能進行開運布置！

謹記「先除穢，後開運」原則，即可輕鬆為自己和家人打造迎福納財的居家聚寶盆。

➤大門｜紅地墊招財引氣、葫蘆擋煞去病氣！

大門是引氣口，建議在大門口可以放上一張紅地墊。考量2026是馬年，而馬年對應的是驛馬帶財，因此可以選擇帶有「貔貅」圖騰或寫上「發財」或「生財」等字眼的地墊款式，更具開運招財的效力。讓財神走紅毯，迎財神到家門。

此外，在大門口也可以掛上一個葫蘆，不管你的居家方位朝向哪一方，葫蘆喻意福祿，可收去病氣、招財氣之效，讓太歲鎮守家運，助攻家運興旺。

➤玄關｜艾草除穢噴霧，淨化雜氣、轉運迎財！

玄關是家裡的守衛門，如果家裡口舌是非特別多、或遇小人特別猖獗的話，每天可以在玄關噴上除穢噴霧，把壞氣擋在外，好運迎進門。

➤客廳｜明財位吉祥擺設，打開招財轉運總開關！

客廳是2026年居家招財轉運的總開關，在客廳的明財位可以放上具有「馬上發財」喻意的擺件，幫助事業、財運時時刻刻「興、旺、發」。

➤廚房｜鋪上財庫地墊，食祿不斷、福氣滿盈！

別忘了，廚房也是家裡財庫所在，大掃除時一定要打掃乾淨１另外，也可以在廚房入口處擺上喻意食祿豐收的吉祥地墊，也能幫助你在2026年食祿不斷、福氣滿盈。

➤東方／東南方｜擺上天官賜福卡，有福又有財！

丙午馬年的財位是在「東方」及「東南方」座向，建議可在家中這2個方位放置具有天官賜福喻意的圖卡、吉祥擺件或掛飾，讓你在新的一年迎來好氣運，喜迎財神入門來。

☆民俗說法僅供參考☆

