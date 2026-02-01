自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《單身》海王「她不懂戀愛」失言翻車 惹到洪真慶下場曝

李官熙（左）在節目中發言惹到MC洪真慶，直說她不懂戀愛。（翻攝自Naver）李官熙（左）在節目中發言惹到MC洪真慶，直說她不懂戀愛。（翻攝自Naver）

〔記者鍾志均／綜合報導〕《單身即地獄3》「海王」李官熙最近原想在節目中「做效果」，沒想到一腳踩雷，惹到MC洪真慶，引發一場「綜藝發言修羅場」。

事件起因為李官熙在個人YouTube節目中一邊看《單身即地獄5》，一邊評論主持群，話鋒突然轉向MC洪真慶，直言對方「好像也不太懂戀愛，卻一直評價別人的感情」，甚至補刀說「我們兩個好像不太合，看了有點生氣」。

一連串發言被網友截出後，瞬間點燃輿論怒火，不少人直批李官熙「太沒禮貌」、「這不是吐槽，是攻擊」。

風向一面倒之下，李官熙頻道火速將該集設為非公開，但止血還不夠，真正的關鍵轉折出現在洪真慶本人出手。

昨（31日）洪真慶直接在社群公開兩人的私下對話，幽默配上一句：「《單身即地獄》怎麼變成《道歉地獄》？」一句話先化解尷尬，讓整起事件畫風急轉彎。

李官熙向洪真慶道歉留言。（翻攝自Naver）李官熙向洪真慶道歉留言。（翻攝自Naver）

對話中，李官熙語氣明顯收斂，坦言：「原本只是想搞笑，結果卻造成傷害，真的很抱歉。」強調自己非常尊敬洪真慶，「就算被罵也沒關係，但不希望姊姊因此難過」。

洪真慶的回應，被網友狂讚是「教科書級降溫」。她不僅安撫對方「道歉可以停了」，還反過來邀請李官熙來上自己的 YouTube 節目《學習王真天才》教她打籃球，最後丟下一句「祝你今天過得開心」，完美替這場風波畫下句點。

不少網友看完直呼「洪真慶情商真的太高」、「一來一往，高下立判」。也有人感嘆，李官熙從《單身即地獄3》爆紅後，爭議體質始終在線，但「搞笑跟失言之間，真的只差一句話」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中