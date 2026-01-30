自由電子報
娛樂 最新消息

劉德華瞞婚20年守護朱麗倩 護妻內幕曝光：狂粉遭爆根本土匪

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港天王「華仔」劉德華出道45年，至今擁有大批粉絲追隨，天王地位屹立不搖。近日「向太」陳嵐在影片中談及過往華仔的狂熱粉絲，回憶起1990年代的追星亂象，至今仍印象深刻，直指當年粉絲瘋狂程度堪比「土匪」。

向太透露，當年華仔人氣極高，甚至連家門口都常有粉絲守候。她感嘆，最辛苦的其實是天王秘密守護的妻子朱麗倩，當時為了避開外界目光，出入行程都必須格外低調。

劉德華。（資料照，記者王文麟攝）劉德華。（資料照，記者王文麟攝）

向太表示：「他老婆那時候最可憐，那時候還沒有結婚，朱麗倩跟了他很久，永遠出入都是另外一部車，不是坐劉德華的車。」她透露朱麗倩有時甚至得躲在車底下，用毯子蓋住全身，只為避免被粉絲發現。

談到追星文化，向太也語重心長地勸告粉絲，追星應該適可而止，不該因過度迷戀而影響學業或工作，「那不是一個正確的追星方法」。她強調健康的追星方式應是在能力範圍內支持偶像，從作品中獲得正能量，「你該工作時工作，該讀書時讀書，有空的時候，他有演唱會就去參與一下，獲取一些正能量。」

朱麗倩（東方新地提供）朱麗倩（東方新地提供）

向太更透露，當年與華仔到中國宣傳電影，沒想到遇到瘋狂粉絲拿棍子狂敲巴士逼問天王去向，甚至派人上車搜查，確定偶像不在車上才肯放行，而這種恐怖行徑不只一次，讓她直呼：「真的太恐怖了！」

