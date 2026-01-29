26歲健美網紅睡夢中過世 一身肌肉網錯愕

中國健美網紅畢嘉琪近日驚傳在睡夢中過世。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國健美網紅畢嘉琪近日驚傳在睡夢中過世，一身健美肌肉的他年僅26歲，網友很難相信像他這樣年輕、自律、體態強健的肌肉男，竟然驟然過世。

畢嘉琪在寧波健身圈以「苦練」出名，他不久前才買了新房，還跟好友約好比賽結束後要來一頓「放縱餐」，沒想到新家沒等到主人；說好的放縱餐也要永遠缺席了。

請繼續往下閱讀...

畢嘉琪好友整理照片時，發現他身上已經透露出健康警訊。（翻攝自微博）

畢嘉琪的好友整理照片時發現，他生前最後的照片其實已經透露警訊，從照片看來，他嘴唇發紫、眼神疲憊、頸部血管異常鼓起，這些都是缺氧異狀，但他本人和身邊的好友都以為只是訓練後的疲勞，並未多加注意。

今年畢嘉琪曾經發出自拍照，嘲笑自己「腦袋腫成發麵饅頭」，但健身夥伴們以為是賽前脫水、極端減脂的正常反應，還這些異常當作是「自律勳章」。

畢嘉琪尚未進行極限健身時，模樣的確相差許多。（翻攝自微博）

畢嘉琪辭世前夜，還跟好友透過通訊軟體聊天，討論下一場比賽規劃。根據網友推測，他可能因心臟猝死倒下，但真正死因仍有待釐清。由於追求極限健身，很多選手都會透過極度控水、斷鹽讓體脂率降到個位數，這對心臟來說是非常嚴重的超頻運轉。網友感嘆：強壯不等於安全，年輕不等於無敵，健身之餘也要重視「健康」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法