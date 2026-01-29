自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

鹿希派「錄影吐槽」惹怒阿翔反嗆 楊繡惠凍未條轟：頭殼壞掉

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、楊繡惠、籃籃主持民視《綜藝新時代》本次與來賓鹿希派、張文綺來到台東池上，眾人開著可愛近期最夯的狗狗造型電動車，在遼闊的伯朗大道開場，阿翔表示在這裡最知名的地標金城武樹，坐在椅子上都需要有感觸的心境，營造氛圍感，並裝文青口白示範「世界越快，心越慢」。

楊繡惠、鹿希派、張文綺、阿翔、籃籃來到台東池上。（民視提供）楊繡惠、鹿希派、張文綺、阿翔、籃籃來到台東池上。（民視提供）

籃籃看完表示懂了，裝文青的表情配上無俚頭口白：「這裡風越大，頭髮越亂」，楊繡惠看完跟著模仿，做出無奈狀表示：「這麼晚了，便當怎麼還沒來」，幽默又無厘頭發言讓眾人哭笑不得。

鹿希派則直接吐槽：「這節目都用旁白開場嗎？好奇怪喔！」接著籃籃提議都來到金城武樹了，當然要打卡一下，阿翔自告奮勇幫大家合照，拍完後讚嘆自己拍的很好，張文綺看到照片只有樹沒有半個人，當場提議要好好處理一下，眾人直接把阿翔舉起來，假裝要拋到稻田中，惹得阿翔連忙求饒喊停。

阿翔表示首先要帶大家來見識池上的武林高手，職人唐金滿吹著薩克斯風優雅的從麥田進場，眾人好奇詢問職人是靠音樂打敗世界，成為武林高手嗎？職人表示現在所在的區域池上就是產稻的地方，職人說明池上的稻米所向披靡，全國比賽屢屢拿冠軍，而且在108年更拿到日本的金賞獎！

職人表示想品嘗得獎冠軍米，就要自己動手割，眾人聽完賣力的割稻米，接著前往加工廠，一台超大的爆米香機器映入眼簾，在職人帶領下，順利爆出最新鮮出爐的米香，結合在地特色作物製成洛神花口味，更是讓眾人讚不絕口。

籃籃上演送別戀人戲碼被楊繡惠吐槽。（民視提供）籃籃上演送別戀人戲碼被楊繡惠吐槽。（民視提供）

職人接著說要留給胃口，還有在地池上米飯還沒品嘗到，緊接著眾人出發，前往池上知名的飯包店，此時鹿希派坐在火車上，籃籃手拿最傳統的葉片飯包，對著鹿希派溫情喊話，演繹著即將離別的戀人，並送上愛心飯包，眼見火車已經發車，籃籃拼命跑拼命跑，又遇上了飾演趕不上火車的乘客阿翔，阿翔在旁搗亂大喊趕不上車，籃籃拼命追趕愛人，卻發現火車上多了個橫刀奪愛的女人張文綺，最後在一旁的楊繡惠看不下去說：「頭殼壞掉都幾點了，到底要演多久！」一場狗血劇情才結束。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中