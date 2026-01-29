自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

挨轟救狗卻棄養？賓賓哥還原過程曝內情

賓賓哥發出聲明還原真相。（翻攝自臉書）賓賓哥發出聲明還原真相。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕賓賓哥團隊日前被爆出疑似棄養流浪狗一事，賓賓哥特此發出聲明還原真相，嚴正駁斥抹黑傳聞。事實上，該犬隻為賓賓哥團隊主動救援之傷病老犬，後續因考量環境安全與醫療需求，經動保處專業評估後，才決定讓犬隻在動物之家接受更完善的照護。

賓賓哥說明，該犬隻最初是在公司門口被發現，當時狗狗身體受傷虛弱，疑似遭遇車禍。團隊隨即將其送往動物醫院救治，並支付了為數不少的醫藥費，保留有完整收據。經獸醫診斷，該犬隻高齡約15、16歲，因年邁且有骨頭問題無法開刀，加上視力退化，情況並不樂觀。出院後，賓賓哥團隊將狗狗接回公司照顧近一個月，期間由具備養狗經驗的員工悉心照料。

由於該犬隻年老失智且視力不佳，加上公司屬於開放式佛堂環境，常有車輛進出，儘管員工透過監視器觀察，仍發生狗狗不慎走失的意外。發現狗狗走失當下，團隊全員隨即外出尋找，賓賓哥亦在直播中呼籲協尋。隨後接獲熱心民眾通知，表示狗狗已被送往板橋動物之家。賓賓哥與團隊成員前往探視了解情況，絕無置之不理。

針對為何未將狗狗領回一事，賓賓哥解釋，這是基於對狗狗安全與健康的考量。由於佛堂車輛進出的環境對視力不佳、行動不便的狗狗構成危險。經動物之家方建議，考量該機構擁有保暖燈（探照燈）等完善設施，且有專業醫療人員能針對老犬的骨骼與眼疾問題提供全天候照顧。經審慎評估，團隊認為讓狗狗留在動物之家安享晚年，遠比帶回車輛頻繁進出的公司更為安全且舒適。針對外界將此事操作為「棄養」的抹黑行徑，賓賓哥團隊深表遺憾，並盼各界理解事實全貌，切勿聽信不實傳言。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中