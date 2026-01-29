挨轟救狗卻棄養？賓賓哥還原過程曝內情

賓賓哥發出聲明還原真相。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕賓賓哥團隊日前被爆出疑似棄養流浪狗一事，賓賓哥特此發出聲明還原真相，嚴正駁斥抹黑傳聞。事實上，該犬隻為賓賓哥團隊主動救援之傷病老犬，後續因考量環境安全與醫療需求，經動保處專業評估後，才決定讓犬隻在動物之家接受更完善的照護。

賓賓哥說明，該犬隻最初是在公司門口被發現，當時狗狗身體受傷虛弱，疑似遭遇車禍。團隊隨即將其送往動物醫院救治，並支付了為數不少的醫藥費，保留有完整收據。經獸醫診斷，該犬隻高齡約15、16歲，因年邁且有骨頭問題無法開刀，加上視力退化，情況並不樂觀。出院後，賓賓哥團隊將狗狗接回公司照顧近一個月，期間由具備養狗經驗的員工悉心照料。

由於該犬隻年老失智且視力不佳，加上公司屬於開放式佛堂環境，常有車輛進出，儘管員工透過監視器觀察，仍發生狗狗不慎走失的意外。發現狗狗走失當下，團隊全員隨即外出尋找，賓賓哥亦在直播中呼籲協尋。隨後接獲熱心民眾通知，表示狗狗已被送往板橋動物之家。賓賓哥與團隊成員前往探視了解情況，絕無置之不理。

針對為何未將狗狗領回一事，賓賓哥解釋，這是基於對狗狗安全與健康的考量。由於佛堂車輛進出的環境對視力不佳、行動不便的狗狗構成危險。經動物之家方建議，考量該機構擁有保暖燈（探照燈）等完善設施，且有專業醫療人員能針對老犬的骨骼與眼疾問題提供全天候照顧。經審慎評估，團隊認為讓狗狗留在動物之家安享晚年，遠比帶回車輛頻繁進出的公司更為安全且舒適。針對外界將此事操作為「棄養」的抹黑行徑，賓賓哥團隊深表遺憾，並盼各界理解事實全貌，切勿聽信不實傳言。

